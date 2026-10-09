Bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức giải đấu cho 5 môn thể thao

Thông tư bổ sung định mức cho 5 môn thể thao, trong đó có MMA

Đáng chú ý, Thông tư bổ sung định mức cho 5 môn thể thao, trong đó có Pickleball, Teqball và Võ thuật tổng hợp (MMA), góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức các giải đấu sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 21/2026/TT-BVHTTDL được ban hành ngày 20.7.2026, có hiệu lực từ ngày 15.9.2026, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2025/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai.

Theo văn bản hợp nhất của Bộ VHTTDL, một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi 6 biểu định mức và bổ sung 5 biểu định mức mới tại Phụ lục của Thông tư.

Cụ thể, 6 biểu được sửa đổi gồm các môn: Bắn súng (Biểu số 3), Canoeing (Biểu số 22), Rowing (Biểu số 46), Thuyền truyền thống (Biểu số 56), Triathlon - Ba môn phối hợp (Biểu số 57) và Vật (Biểu số 60).

Đồng thời, Thông tư bổ sung 5 biểu định mức đối với các môn Pickleball (Biểu số 75), Teqball (Biểu số 76), Bơi mặt nước mở (Biểu số 77), MMA - Võ thuật tổng hợp (Biểu số 78) và Kun Khmer (Biểu số 79).

Như vậy, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục văn bản hợp nhất hiện gồm 79 biểu, áp dụng cho các môn và nội dung thể thao khác nhau, trong đó có các môn thể thao dành cho người khuyết tật.

Việc bổ sung định mức đối với những môn thể thao như Pickleball, Teqball hay MMA có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh các môn này đang có những bước phát triển và đặt ra yêu cầu cụ thể về công tác tổ chức thi đấu.

Các biểu định mức quy định chi tiết những yếu tố cần thiết để tổ chức giải đấu, bao gồm nhân lực, trang thiết bị và vật tư, qua đó tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu nguồn lực, xây dựng dự toán và triển khai tổ chức giải phù hợp với quy định.

Theo Thông tư, phạm vi điều chỉnh bao gồm các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai có sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với giải quốc tế, quy định áp dụng cho các giải vô địch, vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới dành cho người khuyết tật.

Đối với giải quốc gia, phạm vi áp dụng gồm các giải vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia từng môn thể thao, giải thể thao quần chúng cấp quốc gia và hội thi thể thao quần chúng cấp quốc gia.

Thông tư cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức ngoài công lập triển khai dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

Một nội dung quan trọng khác là quy định về nguyên tắc xác định định mức. Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật được xác định là mức tối đa, bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng.

Định mức là căn cứ xác định mức hao phí lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc khối lượng công việc nhất định; đồng thời phục vụ xác định đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Về hao phí lao động, Thông tư quy định một công tương ứng với một ngày làm việc 8 giờ; một buổi hoặc một trận làm việc tương ứng 4 giờ, bằng một nửa công. Số buổi hoặc trận đấu làm việc tối đa không vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận/người/ngày. Hao phí lao động gián tiếp được tính bằng 15% hao phí lao động trực tiếp tương ứng.

Đối với máy móc, thiết bị, mức hao phí được tính theo ca sử dụng, mỗi ca tương ứng một ngày làm việc 8 giờ. Hao phí vật tư được xác định theo số lượng vật liệu cụ thể, cần thiết để trực tiếp phục vụ việc tổ chức giải đấu.

Phụ lục kèm theo Thông tư cũng phân định các thành phần công việc, từ Ban tổ chức, Ban trọng tài, nhân viên phục vụ chuyên môn, nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu đến lực lượng tình nguyện viên, an ninh, y tế và phiên dịch.

Đáng chú ý, Thông tư số 21/2026/TT-BVHTTDL sửa đổi quy định về tổ chức thực hiện theo hướng các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định áp dụng mức cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ điều kiện thực tế để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức áp dụng. Việc sử dụng, vận hành cơ sở vật chất và thuê các dịch vụ theo yêu cầu chuyên môn phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Về điều khoản chuyển tiếp, hồ sơ, văn bản liên quan đến các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai được tổ chức trước ngày 15.9.2026 tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BVHTTDL.

Việc sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật là bước hoàn thiện các quy định phục vụ công tác tổ chức thi đấu thể thao, nhất là khi hệ thống giải đấu ngày càng đa dạng về môn thi đấu, quy mô và yêu cầu chuyên môn.

Các quy định mới tạo thêm cơ sở để cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức giải xây dựng kế hoạch, xác định nguồn lực, dự toán kinh phí và quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước, hướng tới nâng cao tính chủ động, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả trong tổ chức các giải thể thao trong nước cũng như các giải quốc tế do Việt Nam đăng cai.