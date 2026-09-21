Bổ sung danh sách đề cử đợt hai của 'MMA 2026'

Lễ trao giải Melon Music Awards lần thứ 18 đã công bố danh sách đề cử đợt hai vào ngày 21/9, bổ sung thêm YENA, ILLIT, RESCENE và Hearts2Hearts.

YENA là nghệ sĩ solo đầu tiên trong năm nay lọt vào top 10 của bảng xếp hạng 'TOP100' của 'Melon', với ca khúc "Catch Catch" từ mini album 'LOVE CATCHER' ​​đạt vị trí thứ tư.

ILLIT tiếp nối mini album phát hành ngày 4/4 với ca khúc "It's Me", đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng 'Melon TOP100'. Nhóm đã giành giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất' tại 'MMA 2024' và giải 'Màn trình diễn xuất sắc nhất' tại 'MMA 2025'. Đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của họ, "I Got Your Back", hợp tác với JISU và Momoka của nhóm nhạc nữ HANA, đã lọt vào bảng xếp hạng hàng tuần của 'Line Music Nhật Bản'.

RESCENE có màn ra mắt muộn hơn với "LOVE ATTACK", ca khúc chủ đề từ mini album 'SCENEDROME' phát hành tháng 8/2024. Bài hát đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'Melon TOP100' vào tháng 7/2026, gần hai năm sau khi phát hành, và đứng đầu bảng xếp hạng hằng tháng vào tháng 8/2026. Bản cover ca khúc "Pretty Girl" của KARA do nhóm thực hiện đã đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng 'TOP100' và số 5 trên bảng xếp hạng hằng tháng, cùng với sáu chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Hearts2Hearts sẽ là nhóm cuối cùng trong danh sách đề cử sau đĩa đơn "ICONIC HEART".

MMA2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome với chủ đề "K-POP CONNECT: The New Pulse", đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức trong hai ngày. Giải thưởng bổ sung thêm hạng mục "Global TOP10" dựa trên bảng xếp hạng Global-K Chart, kết hợp dữ liệu từ các nền tảng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.