Bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 382/2026/NĐ-CP ngày 6/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong đó, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số khoản Điều 7 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm và đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, nới lỏng điều kiện nhân sự và tăng kết nối dữ liệu cho doanh nghiệp thử nghiệm Fintech.

Đa dạng hình thức gửi hồ sơ, tăng cường chia sẻ dữ liệu quốc gia

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7, mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp, dừng thử nghiệm, giới hạn thời gian thử nghiệm và đề xuất cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.

Theo quy định mới, các tổ chức có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, qua ủy quyền theo quy định pháp luật, nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy định này mở rộng hơn đáng kể so với Nghị định số 94/2025/NĐ-CP trước đây vốn chỉ giới hạn gửi qua bưu điện công ích, nộp trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 7 nhằm thúc đẩy khai thác dữ liệu điện tử. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ động khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ đã được tích hợp.

Đối với lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức đăng ký, Ngân hàng Nhà nước sẽ trực tiếp khai thác từ Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Chỉ trong trường hợp không khai thác được hoặc thông tin không đầy đủ, chính xác, Ngân hàng Nhà nước mới có văn bản đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin để giải quyết thủ tục.

Nới lỏng tiêu chuẩn nhân sự cấp cao, giảm tải hồ sơ cho doanh nghiệp

Tại điểm b khoản 2 Điều 8, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP điều chỉnh các tiêu chí xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với Công ty công nghệ tài chính (Fintech). Quy định mới loại bỏ yêu cầu bắt buộc người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành.

Cụ thể, nhân sự lãnh đạo Công ty Fintech chỉ cần đáp ứng điều kiện có bằng đại học thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trung gian thanh toán, công nghệ thông tin, đồng thời không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, hàng loạt thành phần hồ sơ đăng ký tại Điều 9 cũng được bãi bỏ hoặc cắt giảm. Nghị định bãi bỏ hoàn toàn khoản 3 Điều 9, giải phóng doanh nghiệp khỏi nghĩa vụ nộp Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản của người đại diện hợp pháp xác thực Đề án mô tả giải pháp Fintech.

Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi theo hướng yêu cầu Đề án mô tả giải pháp Fintech bao gồm mô hình mô phỏng hoặc bản trình thử (Demo), nhóm khách hàng mục tiêu, nội dung thuyết minh kỹ thuật về hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn theo cấp độ và các tiêu chuẩn tại Phụ lục II.

Về hồ sơ nhân sự (khoản 6 Điều 9), doanh nghiệp chỉ cần cung cấp Bản khai lý lịch (lập không quá 6 tháng) cùng các tài liệu chứng minh trình độ hoặc xác nhận chức vụ, thời gian công tác của lãnh đạo. Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ trên cơ sở dữ liệu chung để thay thế bản sao giấy tờ.

Tương tự, tại khoản 7 Điều 9, việc tra cứu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện tự động qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư. Ngân hàng Nhà nước chỉ yêu cầu tổ chức nộp bổ sung hồ sơ giấy khi thông tin trên các hệ thống dữ liệu quốc gia không thể khai thác hoặc chưa chính xác.

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/10/2026.

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/10/2026, sửa đổi và bổ sung một số khoản Điều 7 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm và đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.