Bổ sung cơ chế loại báo giá chênh lệch trên 30% khi xác định giá gói thầu

Nghị định 349/2026/NĐ-CP: Nâng hạn mức chỉ định thầu, bổ sung trường hợp được áp dụng. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Một nội dung đáng chú ý là quy định mới về thu thập báo giá. Chủ đầu tư phải đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đơn vị quan tâm gửi báo giá trong thời hạn tối thiểu 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải.

Trường hợp có nhiều hơn một báo giá, khi xác định giá trung bình, chủ đầu tư có quyền loại trừ báo giá hoặc hạng mục trong báo giá có giá cao hoặc thấp hơn 30% giá trung bình.

Nghị định cũng bổ sung một số trường hợp được chỉ định thầu, trong đó có gói thầu đã đăng tải thông báo mời thầu, mời quan tâm hoặc mời sơ tuyển nhưng không có nhà thầu nộp hồ sơ; tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng hồ sơ mời thầu hoặc tất cả nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Đáng chú ý, hạn mức chỉ định thầu được nâng lên. Với gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án, hạn mức tăng từ 500 triệu đồng lên không quá 1 tỷ đồng. Gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án tăng từ 800 triệu đồng lên không quá 3 tỷ đồng; gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án tăng từ 2 tỷ đồng lên không quá 3 tỷ đồng.

Đối với mua sắm nhỏ, hạn mức để thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự quyết định việc mua sắm được nâng từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng.

Nghị định 349/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/9/2026.