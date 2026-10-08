Bổ sung cơ chế đặc thù, tháo gỡ các dự án tồn đọng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 521/TB-VPCP ngày 8/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

Cả nước có 4.846 dự án khó khăn, vướng mắc

Sau gần hai năm hoạt động, Ban Chỉ đạo 751 đã làm việc với 15 địa phương, hướng dẫn tháo gỡ nhiều dự án lớn, quan trọng; đồng thời tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách.

Theo số liệu trên Hệ thống 751 đến ngày 27/9/2026, cả nước có 4.846 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích sử dụng đất 208.882 ha và tổng mức đầu tư 3.498.889 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng biểu dương thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa cùng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Y tế đã chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Hình minh họa. Nguồn: BXD

Tuy nhiên, việc rà soát, cập nhật dữ liệu của một số địa phương còn chưa đầy đủ; thông tin trên Hệ thống 751 thiếu đồng bộ, chưa làm rõ nguyên nhân và thẩm quyền giải quyết. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Một số nơi còn tâm lý trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 751 và Quy chế hoạt động; hoàn thiện Hệ thống dữ liệu 751 theo hướng khoa học, thống nhất, đầy đủ và dễ khai thác.

UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, cơ quan được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án phải khẩn trương cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về các dự án thuộc phạm vi quản lý trên Hệ thống 751, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Không để dự án tồn đọng không được xem xét, tháo gỡ

Bộ Tài chính chủ trì phân loại rõ tình trạng từng nhóm dự án. Trong đó, 3.557 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc; 1.131 dự án đang tiếp tục được xử lý theo thẩm quyền; 158 dự án tiếp tục xử lý cần xác định rõ giải pháp, cấp có thẩm quyền và tiến độ; 166 dự án thống kê, rà soát trùng lặp được thống nhất xóa khỏi Hệ thống 751.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, quy hoạch, khoáng sản và quản lý tài sản công.

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; không để còn dự án tồn đọng, kéo dài mà không được tổng hợp, xem xét xử lý. Việc tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, sớm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026 và những năm tiếp theo.