Bổ sung chương trình hành động về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. (Ảnh: EVNHANOI cung cấp)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 361/NQ-CP ngày 10/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 328/NQCP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trong đó, yêu cầu Bộ Công thương, ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với các quy hoạch năng lượng; bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án phát triển năng lượng.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách để trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển năng lượng, Nghị quyết số 361/NQCP giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện theo từng thời kỳ. Trong năm 2026, Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả pháp luật về địa chất và khoáng sản…

Về nhiệm vụ phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, Nghị quyết số 361/NQ-CP giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền xây dựng chế tài nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn 2026-2030…