Bổ sung chính sách, hỗ trợ tốt hơn cho người học địa bàn khó khăn

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (Nghị định số 66).

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng tới hoàn thiện chính sách, hỗ trợ tốt hơn việc học tập, ăn uống và sinh hoạt của trẻ em, học sinh, học viên ở địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để các em duy trì việc học.

Dự kiến mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học.

Bổ sung chính sách ăn trưa, tăng cơ hội tiếp cận hỗ trợ cho học sinh

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, chính sách dự kiến áp dụng với hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là học sinh tiểu học, trung học cơ sở học tại cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa được hưởng chính sách học sinh bán trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn đáp ứng các điều kiện quy định tại dự thảo.

Mức hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh và kinh phí cho các cơ sở giáo dục tổ chức ăn trưa cho học sinh thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

So với phạm vi chính sách hỗ trợ cho học sinh ăn, ở tại trường trong tuần quy định tại Nghị định số 66/2026/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung thêm chính sách ăn trưa cho những học sinh chỉ ăn trưa nhưng không ở tại trường, để thuận tiện việc dạy học 2 buổi/ngày. Quy định này nhằm mở rộng sự hỗ trợ theo nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào học sinh ăn, ở tại trường.

Dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách, thay vì trước đây chỉ áp dụng cho con hộ nghèo.

Điều kiện hưởng chính sách gắn với hoàn cảnh thực tế

Dự thảo làm rõ khái niệm trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú và các điều kiện được hưởng chính sách.

Đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, dự thảo xác định độ tuổi từ 3 tháng đến 3 tuổi, tính theo năm, đáp ứng điều kiện theo quy định và học, ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non. Đối với học sinh, học viên bán trú, dự thảo nhấn mạnh điều kiện không thể tự đi đến nơi học tập và trở về nhà trong ngày.

Dự thảo bổ sung quy định, học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng không học tại cơ sở giáo dục gần nhà mà tự nguyện học tại cơ sở giáo dục cùng loại xa nhà hơn thì không được xét duyệt hưởng chính sách học sinh, học viên bán trú. Quy định này nhằm gắn việc thụ hưởng chính sách với nhu cầu thực tế về khoảng cách, điều kiện đi lại và địa bàn học tập, hạn chế trường hợp lựa chọn trường xa hơn theo nguyện vọng cá nhân làm phát sinh điều kiện hưởng hỗ trợ.

Dự thảo cũng điều chỉnh về mức chi của một số chính sách đối với học sinh và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Dự thảo đồng thời điều chỉnh quy định mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn 160.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa ở mức 80.000 đồng/học sinh/tháng.

So với quy định hiện hành, các nội dung sửa đổi thể hiện hướng hoàn thiện cơ chế hỗ trợ theo từng hoạt động cụ thể của cơ sở giáo dục, đồng thời phân biệt trường hợp tổ chức ăn, ở tập trung với trường hợp chỉ tổ chức bữa ăn trưa.

Dự thảo đề xuất quy định chuyển tiếp khi có thay đổi phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm duy trì hỗ trợ đến hết năm học cho các học sinh ra khỏi địa bàn hưởng chính sách do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng. Quy định chuyển tiếp này nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh, hạn chế việc gián đoạn hỗ trợ giữa năm học do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng. Đồng thời, cơ chế này tạo khoảng thời gian để cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật danh sách, điều chỉnh dự toán và thông báo cho gia đình học sinh.