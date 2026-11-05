Bổ sung chế tài khắc phục hậu quả đối với vi phạm về phòng cháy

Sáng 5/11, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm tới dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng cho biết, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Phân loại danh mục công trình quan trọng

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đối với tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng, Bộ trưởng cho biết, căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, dự thảo luật phân thành ba loại, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Hiện, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật, trong đó, các loại công trình được xem xét đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia loại 1, loại 2, loại 3 gồm: công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số hoặc các công trình khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí.

Nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương thức tấn công xâm phạm công trình rất đa dạng, có nhiều hình thức chưa có tiền lệ nên các biện pháp áp dụng quy định trong dự thảo luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa thể bao quát. Do đó, dự thảo Luật bổ sung quy định này để làm cơ sở pháp lý kịp thời bảo vệ công trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia; đồng thời thống nhất với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai sáng 5/11.

Về lực lượng bảo vệ, dự thảo luật đã quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, dự thảo Luật chỉ quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn những vấn đề thực tiễn, thường xuyên biến động, giao Chính phủ sẽ quy định để đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Đối với dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng cho biết, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và những nội dung liên quan đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông để tiến hành đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ trưởng nêu rõ, từ 1/7/2026, thủ tục này đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc bãi bỏ nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong quá trình thiết kế, thi công, tổ chức nghiệm thu.

Về xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông nếu vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, Bộ trưởng cho biết, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hình sự hiện nay đã quy định chế tài xử lý đối với các hành vi này. Cơ quan Bộ Công an sẽ tham mưu báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, tăng mức tiền xử phạt đối các hành vi vi phạm, đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm như: buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn. Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không khắc phục hậu quả như: Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình cơ sở; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số, niêm phong công trình, trụ sở, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông.

Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, theo Bộ trưởng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Để đảm bảo phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, dự thảo luật quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải kê khai thông tin khi đưa phương tiện lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết. Đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, quản lý, xử lý vi phạm sau này.