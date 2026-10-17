Bổ sung các tuyến đến khu công nghiệp, giảm ùn tắc

Ông Kim In Woo, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nanotech (Khu công nghiệp Quế Võ).

Thời gian qua, hoạt động tại địa phương, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành của thành phố Bắc Ninh. Đồng hành, chứng kiến sự phát triển của thành phố, chúng tôi đánh giá rất cao những bước đột phá về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối vùng. Từ Bắc Ninh đi tới sân bay, cảng biển đều thuận lợi, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông vẫn có những hạn chế. Từ thực tiễn hoạt động tại Khu công nghiệp Quế Võ, chúng tôi đề xuất hai vấn đề trọng tâm cần sớm được quan tâm.

Thứ nhất, bổ sung tuyến giao thông công cộng. Các cơ quan chức năng nên xem xét mở rộng, bổ sung các tuyến vận tải công cộng kết nối trực tiếp những địa bàn lân cận- nơi có nguồn lao động dồi dào với Khu công nghiệp Quế Võ. Khi người lao động có thể thuận tiện di chuyển hằng ngày mà không buộc phải dịch chuyển chỗ ở, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, doanh nghiệp sẽ giải quyết được bài toán thiếu lao động.

Thứ hai, khắc phục tình trạng ùn tắc giờ cao điểm và ngập úng mùa mưa. Hiện nay, áp lực giao thông tại Khu công nghiệp Quế Võ vào giờ cao điểm vẫn rất lớn. Đáng lo ngại hơn là tình trạng ngập úng cục bộ mỗi đợt mưa to, khiến việc đi làm của công nhân bị chậm trễ, xe cộ khó di chuyển, thậm chí chết máy, hư hỏng giữa đường. Điều này không chỉ làm phát sinh chi phí sửa chữa, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người lao động mà còn gây đứt gãy chuỗi vận chuyển khi xe chở nguyên vật liệu và thành phẩm vẫn chung một cung đường bị ngập.

Việc giải quyết từng bước các bài toán giao thông nội bộ trong khu công nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người lao động lưu thông thuận lợi. Về phần mình, doanh nghiệp luôn sẵn sàng chung tay, hợp tác chặt chẽ cùng chính quyền thực hiện các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.