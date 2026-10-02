Bổ sung các chính sách đãi ngộ nhân lực y tế

Phòng, chống “du lịch ghép tạng”

Tại họp báo, Bộ Y tế đã thông tin về 4 dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, một trong những dự án luật được Bộ Y tế chủ trì xây dựng là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Nội dung có một số điểm mới như sắp xếp lại các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế, giá thuốc...

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh, đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), tư duy xuyên suốt của dự thảo luật là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.

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Trong khi đó, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), có nhiều điểm mới như mở rộng phạm vi điều chỉnh sang máu, tế bào, sản phẩm tế bào, tinh trùng, noãn, phôi. Nghiêm cấm mua bán mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người. Dự án luật mở rộng nguồn hiến, bổ sung hiến sau chết tuần hoàn. Người dưới 18 tuổi được hiến sau khi chết nếu đã đăng ký hiến hoặc có nguyện vọng hiến thể hiện bằng văn bản và được người đại diện đồng ý bằng văn bản. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng có quy định về phòng, chống “du lịch ghép tạng”. Người nước ngoài chỉ được ghép tạng tại Việt Nam khi có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi 3 đời với người hiến.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng 8%

Bên cạnh các dự án luật, Bộ Y tế cũng thông tin về các chính sách tiêu biểu vừa được ban hành hoặc đang trình. Theo đó, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5-10-2026 đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng (tăng 8%), trực tiếp nâng mức thụ hưởng cho khoảng 4,5 triệu người, gồm khoảng 2 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức chuẩn mới cũng là căn cứ tính mức trợ cấp xã hội và các mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Mức hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở

Cùng với đó, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản và Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Hai nghị định từng bước hoàn thiện chính sách đãi ngộ, ghi nhận rõ hơn tính chất lao động đặc thù và trách nhiệm nghề nghiệp của nhân viên y tế.

Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp ưu đãi nghề hằng tháng từ 30% đến 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác hồi sức cấp cứu (cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc). Viên chức làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng hưởng mức 70% hoặc 80% theo địa bàn.

Nghị định số 192/2026/NĐ-CP điều chỉnh các chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch, thay thế quy định áp dụng từ năm 2011. Phụ cấp trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt được tính bằng 1,5 lần mức thông thường; chế độ chống dịch gắn với nhiệm vụ thực tế và nhóm bệnh truyền nhiễm. Nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, góp phần củng cố lực lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.