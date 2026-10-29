Bổ sung các biện pháp giám sát phòng, chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy chế thi và các quy định liên quan đến kỳ thi. Công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi từ Trung ương tới các địa phương được triển khai đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ việc từng khâu, từng bước.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kết nối chặt chẽ và hiệu quả, kịp thời với các bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảo đảm tăng cường phối hợp chỉ đạo thống nhất, thông suốt để tổ chức thi nghiêm túc, an toàn ở từng hội đồng thi địa phương cũng như trên phạm vi toàn quốc. Các vi phạm quy chế thi tại một số địa phương được xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 1.223.776 thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,01%.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng (thứ 3 từ phải sang) khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, cần nhìn thẳng vào hạn chế, trong đó xác định đúng bản chất vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan liên quan để xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật.

Từ thực tiễn kỳ thi năm 2026 và thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Trong đó, bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận ngay từ khâu chuẩn bị; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát trong tất cả khâu của kỳ thi (sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi...); bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi, khu vực thi; siết chặt công tác lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ coi thi; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy định tổ chức thi.

Bên cạnh đó, tiếp tục công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát; nghiên cứu điều chỉnh quyền về việc sắp xếp và bố trí điểm thi; bố trí thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi…