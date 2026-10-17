Bổ sung biển báo, vạch kẻ phục vụ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc

Tại các vị trí cao tốc áp dụng xử phạt lỗi khoảng cách an toàn phải có đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường theo quy chuẩn.

Mỗi tuyến 4 vị trí, gồm: Nội Bài - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng; Hải Phòng - Móng Cái; Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ; Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Trung Lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ; Bến Lức - Long Thành; Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hai tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Cần Thơ - Cà Mau, mỗi tuyến có 8 vị trí. Tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong có 7 vị trí; TP HCM - Trung Lương có 6 vị trí.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị Cục CSGT phối hợp xác định các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Sau khi xác định được các vị trí, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Xây dựng địa phương, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, tại những đoạn tuyến dự kiến xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, các đơn vị phải bố trí vạch kẻ đường xác định khoảng cách xe và hệ thống biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m, 200m theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Việc lắp đặt phải được phối hợp thống nhất với lực lượng CSGT, phù hợp điều kiện khai thác thực tế. Những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc lớn, nằm trên đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn sẽ được xem xét để tránh lắp đặt không phù hợp.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu rà soát, khắc phục các vạch kẻ đường bị mờ, mòn, bổ sung biển báo còn thiếu và điều chỉnh hệ thống báo hiệu chưa phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31.10.2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc khẩn trương hoàn thiện hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn trên cao tốc góp phần giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ hơn cự ly giữa các xe, nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Đồng thời, đây là cơ sở để lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc.