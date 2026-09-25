Sau khi hoàn thiện, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp thu ý kiến người tham gia giao thông, làm cơ sở xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác.

Bổ sung biển báo, vạch giữ khoảng cách để phòng ngừa va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân. Ảnh minh họa: Lê Đông - TTXVN

Chiều 25/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm tăng cường cảnh báo, giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết, phòng ngừa nguy cơ tai nạn liên hoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân. Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp người tham gia giao thông chủ động giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi mật độ phương tiện cao.

Liên quan đến cách bố trí hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân, trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị đã lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe tại những vị trí dễ quan sát. Tại mỗi vị trí bố trí 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Trên mặt đường có các vạch tương ứng, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ.

Ngoài hệ thống xác định khoảng cách, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và hệ thống đinh phản quang, góp phần tăng khả năng nhận diện, phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại phương tiện. Sau khi hoàn thiện tại cầu Nhật Tân, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp, làm cơ sở xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt./.