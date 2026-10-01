Bổ sung 7 nhiệm vụ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa

Ngày 29/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 299/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026.

Theo Nghị quyết mới, 7 nhiệm vụ được bổ sung vào Phụ lục Chương trình hành động.

Một trong những nhiệm vụ là xây dựng, trình ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, thời hạn hoàn thành trong quý III/2026.

Nhiều điểm mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Ảnh: Báo Chính phủ

Đài Tiếng nói Việt Nam được đề nghị chủ trì xây dựng và triển khai một kênh chuyên biệt về âm nhạc, phát liên tục trong ngày, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu ưu tiên xây dựng các nhóm dữ liệu nền tảng về tiếng Việt, lịch sử, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, hiện vật bảo tàng, thư viện, văn học, nghệ thuật truyền thống và di sản tư liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương triển khai từ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng báo cáo chuyên đề “Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số”, trình tại phiên họp chuyên đề tiếp theo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Báo cáo hoàn thành trong tháng 11/2026.

Các thành phố trực thuộc Trung ương cũng được giao lựa chọn một số lĩnh vực có lợi thế và không quá 3 dự án quan trọng, có tính dẫn dắt, lan tỏa để triển khai. Mỗi dự án phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản trí tuệ và mức đóng góp dự kiến vào GRDP, tạo việc làm, xuất khẩu hoặc thu hút du lịch. Thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bên cạnh đó, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh được giao rà soát nhu cầu sử dụng đất, vị trí và quy mô quỹ đất dự kiến bố trí cho trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa và sáng tạo nội dung số, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 10/2026.

Nghị quyết cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Ngoài việc bổ sung nhiệm vụ, Nghị quyết số 299/NQ-CP điều chỉnh tên gọi, kết quả đánh giá và thời hạn hoàn thành của một số nhiệm vụ tại Phụ lục Chương trình hành động. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/9/2026.