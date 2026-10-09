Bổ sung 4 lĩnh vực để đánh giá KPI đối với cán bộ

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 64 điểm cầu xã, phường với gần 400 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cho biết: Trong năm 2026, tỉnh Cà Mau được giao 36.218 biên chế. Tính đến ngày 15/8, tỉnh đã thực hiện 35.040 biên chế.

Công tác quản lý, phân bổ biên chế được triển khai chặt chẽ, gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế nhằm tối ưu hoá hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Chí Hiếu trình bày báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên và chuyển đổi số trong Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 5/10, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 2.000 đảng viên mới, đạt 80% chỉ tiêu năm. Hơn 81.600 hồ sơ đảng viên đã được cập nhật lên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Có 64.672 đảng viên đăng nhập, kích hoạt và sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh, trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Các vấn đề trọng tâm được tập trung tháo gỡ bao gồm: Tiến độ số hoá dữ liệu đảng viên và triển khai đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; phương án giải quyết cán bộ dôi dư sau sắp xếp ấp, khóm; bảo đảm trụ sở và trang thiết bị làm việc cho các xã, phường; khó khăn về hạ tầng trụ sở tại một số khóm mới thành lập khi số lượng đảng viên tăng gấp 2-3 lần nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho sinh hoạt.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 64 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Trong ảnh: Điểm cầu Đảng uỷ xã Khánh Bình do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, chủ trì.)

Trên cơ sở đánh giá sát thực tế, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tiếp tục cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh uỷ; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; quản lý biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ thông qua quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng; triển khai chính sách thu hút người có tài năng và nâng cao tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ trong cấp uỷ theo kế hoạch; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoàn thiện dữ liệu đảng viên đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng hướng dẫn xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn hằng quý, phục vụ đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI).

Để chuẩn hoá tiêu chí đánh giá cán bộ, tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng đã hướng dẫn xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn hằng quý phục vụ đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI).

Việc đánh giá tập trung vào số lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm gắn kết quả chấm điểm với sản phẩm và hiệu quả công việc thực tế.

Riêng quý IV/2026, nội dung đánh giá KIP cần bổ sung 4 lĩnh vực trọng tâm: tăng trưởng, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong bối cảnh khối lượng công việc phát sinh lớn, nhiều nhiệm vụ cấp bách sau hợp nhất tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy yêu cầu toàn ngành tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng trong năm 2026.

“Khẩn trương rà soát, bố trí, phân công cán bộ cơ sở phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ; kiện toàn cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và các chức danh còn thiếu. Quá trình triển khai phải đảm bảo đúng quy định, không để việc sắp xếp tổ chức làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị và công tác phục vụ người dân", đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh./.