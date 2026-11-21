Quốc hội Khóa XVI

Thêm 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Ngày 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm với 461/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,38% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, đối với Bộ luật Lao động, bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Cùng với bổ sung ngày nghỉ lễ, Luật sửa đổi một số quy định về thương lượng tập thể, Hội đồng tiền lương quốc gia, quản lý lao động, đình công và xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Đáng chú ý, quy định về hoạt động cho thuê lại lao động được sửa đổi theo hướng doanh nghiệp thực hiện ký quỹ và thông báo hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay vì phải được cấp giấy phép hoạt động.

Toàn cảnh phiên họp (ảnh QH).

Bên thuê lại lao động có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đối với người lao động; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lương trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý lao động, việc làm và các lĩnh vực liên quan

Đối với Luật Việc làm, Luật sửa đổi quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện, đồng thời tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh. Doanh nghiệp được thành lập chi nhánh, tự định giá và niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật (ảnh QH).

Luật Lưu trữ sửa đổi quy định về hủy tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức đã giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động hoặc tổ chức lại; điều chỉnh đối tượng nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Đối với Luật Bình đẳng giới, Luật xác định Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đồng thời sửa đổi trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Luật Hoạt động chữ thập đỏ cũng sửa đổi quy định về cơ quan quản lý nhà nước theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý; Bộ Nội vụ quản lý nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ theo quy định của pháp luật về hội, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương thực hiện trách nhiệm quản lý theo phân công, thẩm quyền.

Luật gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoặc thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm trước ngày luật có hiệu lực thì không phải thực hiện lại thủ tục thông báo hoạt động.