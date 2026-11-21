Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Ảnh: VPQH

Sáng 21/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức thực hiện, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Luật gồm 6 Điều. Trong đó, đối với Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo hướng doanh nghiệp thực hiện ký quỹ và thông báo hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay vì quy định cấp giấy phép hoạt động.

Bên thuê lại lao động có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đối với người lao động; đồng thời có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lương trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ.

Đáng chú ý, Luật bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Luật quy định, hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, tết của năm sau.

Đối với Luật Việc làm, Luật bổ sung quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện và tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, Luật sửa đổi quy định về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo hướng thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về việc làm; được thành lập chi nhánh và tự định giá, niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoặc đã thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm trước ngày Luật có hiệu lực thì không phải thực hiện lại thủ tục thông báo hoạt động.