Bổ sung 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM và nhiều địa phương

Ngày 13/10, theo tin từ UBND TP Đồng Nai, địa phương vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố.

Mạng lưới gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sân bay bằng giao thông công cộng khi công trình đi vào khai thác.

Đồng Nai đang quan tâm phát triển mạng lưới xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh.

Trong đó, 5 tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối sân bay Long Thành gồm: Bình Phước - sân bay Long Thành; Khu du lịch núi Chứa Chan - sân bay Long Thành; Tân Phú - sân bay Long Thành; Bến xe Biên Hòa - sân bay Long Thành và phà Cát Lái - sân bay Long Thành.

Các tuyến có cự ly từ 30,8-115km, mở rộng phạm vi kết nối từ khu vực phía Bắc TP Đồng Nai, các địa bàn có tiềm năng du lịch đến trung tâm đô thị Biên Hòa và khu vực giáp ranh TP.HCM.

Trong đó, đặc biệt có tuyến Bến xe Biên Hòa - sân bay Long Thành dài 43km, tạo hướng kết nối trực tiếp giữa khu vực trung tâm thành phố với sân bay. Tuyến phà Cát Lái - sân bay Long Thành dài 30,8km, mở thêm hướng tiếp cận từ khu vực phía Tây Nam.

Bên cạnh các tuyến nội tỉnh, TP Đồng Nai bổ sung 11 tuyến xe buýt liên tỉnh, kết nối sân bay Long Thành với hệ thống bến xe và các đầu mối giao thông tại TP.HCM cùng nhiều địa phương lân cận.

Các tuyến gồm: sân bay Long Thành - Bến xe buýt Sài Gòn; sân bay Long Thành - Bến xe Bình Dương; sân bay Long Thành - Bến xe Vũng Tàu; sân bay Long Thành - Bến xe Miền Đông mới; sân bay Long Thành - Bến xe Bàu Bàng; sân bay Long Thành - Bến xe buýt quận 8 và sân bay Long Thành - Bến xe Miền Tây.

Ngoài ra, mạng lưới còn có các tuyến kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Phước Hải - Long Hải và Phước Bửu - Hồ Tràm, mở rộng phạm vi phục vụ hành khách giữa các đầu mối hàng không, đô thị và điểm du lịch.

Dự kiến sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác một phần từ 24/12.

Theo danh mục, 16 tuyến xe buýt nói trên hiện chưa được đưa vào khai thác. Việc bổ sung vào quy hoạch nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo cơ sở tổ chức các tuyến kết nối sân bay Long Thành với các khu vực trong và ngoài TP Đồng Nai.

Khi được triển khai, mạng lưới này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách, người lao động và người dân có nhu cầu đến sân bay, đồng thời tăng cường kết nối giữa sân bay với các bến xe, trung tâm đô thị và khu vực du lịch.

Sân bay Long Thành rộng 5.000ha được xây dựng tại phường Long Thành, TP Đồng Nai. Hiện tại sân bay đang giai đoạn vận hành thử và dự kiến khai thác thương mại một phần từ 24/12 tới.