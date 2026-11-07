'Bò sữa bay' vừa ra rạp đã gây tranh cãi

Ghi điểm từ cách kể chuyện không theo lối mòn

Ngay từ khi công bố dự án, “Bò sữa bay” đã tạo sự tò mò với khán giả bởi cái tên kỳ lạ và ý tưởng khác biệt. Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, phim xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng), một chàng công nhân nghèo cùng ba người em đang tìm cách thoát khỏi cảnh túng quẫn bằng kế hoạch đánh cắp công thức "sữa chữa lành" đặc biệt do San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, nghiên cứu ra.

Tuy nhiên, kế hoạch dần chệch hướng khi Trâu tiếp cận San rồi nảy sinh tình cảm với cô. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy), cô gái thầm thương Trâu và Quân (Võ Điền Gia Huy), người được gia đình sắp xếp hôn nhân với San. Từ một phi vụ đánh cắp công thức sữa, bộ phim mở rộng thành câu chuyện về tình yêu, lòng tham và những lựa chọn nằm ngoài dự tính.

Phim điện ảnh “Bò sữa bay” lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990. Ảnh: NSX

Điểm đáng chú ý là cách đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt lựa chọn kể câu chuyện. Từng gây chú ý với phim ngắn “Đàn cá gỗ”, nhà làm phim trẻ tiếp tục thể hiện tư duy giàu thử nghiệm trong tác phẩm điện ảnh đầu tay. Thay vì đi theo một thể loại cụ thể, “Bò sữa bay” pha trộn hài hước, hành động, tội phạm, lãng mạn và cả yếu tố kỳ ảo.

Sự tự do trong cách kể chuyện của “Bò sữa bay” tạo nên những tình huống bất ngờ, đôi khi có phần ngớ ngẩn, quá đà nhưng nhiều khán giả đánh giá cao ý tưởng độc đáo, cách xử lý mới mẻ và không khí giải trí khác biệt của bộ phim.

Bên cạnh nội dung, phần hình ảnh cũng là điểm cộng. Bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990 được tái hiện với sắc thái hoài cổ, từ không gian thiên nhiên đến phục trang, đạo cụ. Âm nhạc mang màu sắc đặc trưng của Nguyễn Hùng cũng góp phần tạo không khí lãng mạn cho các phân đoạn tình cảm.

Dàn diễn viên trẻ nhìn chung có sự phối hợp tương đối đồng đều. Võ Điền Gia Huy và Huy Tít nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ngọc Xuân gây thiện cảm với vẻ ngoài trong trẻo và cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, trong khi Tiểu Vy cũng tạo được cảm giác dễ chịu khi đảm nhận vai Mai.

Phim có “lãng mạn hóa” ngoại tình?

Dẫu vậy, không phải mọi thử nghiệm của “Bò sữa bay” đều nhận được sự đồng tình. Một số ý kiến cho rằng bộ phim có phần ôm đồm khi cùng lúc phát triển quá nhiều thể loại và tuyến truyện. Việc đan xen hài hước, hành động, tình cảm, tâm lý và kỳ ảo tạo nên sự đa dạng, nhưng cũng khiến mạch phim đôi lúc thiếu nhất quán. Đặc biệt ở nửa sau, nhiều tình tiết được đẩy lên liên tiếp nhưng chưa đủ thời lượng để phát triển trọn vẹn khiến câu chuyện trở nên dài dòng và khó theo dõi.

Từ một phi vụ đánh cắp công thức sữa, “Bò sữa bay” mở rộng thành câu chuyện về tình yêu, lòng tham và những lựa chọn nằm ngoài dự tính. Ảnh: NSX

Một số khán giả cho rằng ý tưởng của đạo diễn có sức hấp dẫn nhưng chưa được kiểm soát tốt. Sự khác lạ đôi khi chuyển thành cảm giác quá tải khi các tình huống liên tục thay đổi mà thiếu sự kết nối chặt chẽ. Lời thoại ở một số phân đoạn còn gượng gạo, trong khi tâm lý nhân vật chưa được khai thác tương xứng với những biến chuyển của câu chuyện.

Bên cạnh những nhận xét về kịch bản, tuyến tình cảm giữa Trâu và San là vấn đề gây tranh luận đáng chú ý sau khi phim ra rạp.

Trên Threads, một bài đăng với dòng trạng thái “Lãng mạn hóa ngoại tình là đây chứ đâu” thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến khác nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc San vốn là người được gia đình sắp xếp hôn nhân với Quân, trong khi Mai lại dành tình cảm cho Trâu. Khi Trâu và San nảy sinh tình cảm, một bộ phận khán giả cho rằng câu chuyện đang đặt các nhân vật vào mối quan hệ tình cảm chồng chéo, dễ tạo cảm giác có sự xuất hiện của người thứ ba.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến cụ thể của bộ phim, cách gọi đây là ngoại tình chưa thực sự thỏa đáng. Quân và San là cặp đôi được gia đình sắp xếp chuyện hôn nhân, chứ chưa phải một cuộc hôn nhân đã thành hình. Quân dành tình cảm cho San nhưng cô không có tình cảm với Quân, thậm chí còn sợ hãi anh bởi tính cách giang hồ, nóng nảy. Trong khi đó, Mai có tình cảm với Trâu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương.

Trong phim, tình cảm giữa Trâu và San hình thành tự nhiên. Trâu tìm đến San với mục đích lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch đánh cắp công thức sữa, nhưng những toan tính ban đầu dần thay đổi khi anh thực sự rung động. San cũng bị thu hút bởi sự chăm chỉ, chân chất của Trâu.

Dĩ nhiên, hành động tiếp cận San bằng sự giả dối của Trâu vẫn là điều đáng trách. Nhân vật này có sự toan tính khi bước vào cuộc đời người khác, tuy nhiên, đó là câu chuyện khác với việc phản bội người yêu hay ngoại tình.

Nhìn tổng thể, “Bò sữa bay” là một trường hợp đáng chú ý của điện ảnh Việt khi một đạo diễn trẻ lựa chọn cách tiếp cận khác biệt, không ngại thử nghiệm với những chất liệu ít gặp trong các tác phẩm giải trí đại chúng. Bộ phim có ý tưởng, có cá tính và sở hữu những điểm sáng về hình ảnh, âm nhạc cũng như diễn xuất.

Song, khoảng cách giữa một ý tưởng độc đáo và một tác phẩm điện ảnh thuyết phục vẫn nằm ở khả năng tổ chức câu chuyện. Sự phá cách chỉ thực sự có giá trị khi được nâng đỡ bởi một kịch bản đủ chắc, các tuyến nhân vật được phát triển có chiều sâu và những yếu tố khác biệt được khai thác đến nơi đến chốn.

“Bò sữa bay” có khởi đầu khá thành công. Ảnh chụp màn hình

Với “Bò sữa bay”, những tranh luận ngay sau khi ra rạp cho thấy bộ phim đã tạo được sự chú ý và kích thích những cách tiếp nhận khác nhau. Tác phẩm có thể chưa hoàn thiện trong cách kể, có những lựa chọn khiến người xem chưa hài lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của đạo diễn. Bộ phim cho thấy điện ảnh Việt vẫn có những nhà làm phim trẻ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận tranh luận để tìm kiếm những cách kể chuyện mới.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày đầu tiên chính thức khởi chiếu, “Bò sữa bay” ghi nhận doanh thu gần 4 tỷ đồng. Đến sáng 7/11, tác phẩm vươn lên thứ ba trong bảng tổng sắp phòng vé Việt với tổng doanh đạt hơn 5,6 tỷ đồng.