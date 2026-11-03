'Bò sữa bay' gây tò mò với ý tưởng lạ trên màn ảnh Việt

Ý tưởng phim lạ nhất nhì màn ảnh Việt

Chiều 3/11, tại TP.HCM, ê kíp phim điện ảnh "Bò sữa bay" giới thiệu suất chiếu đầu tiên dành cho giới báo chí - truyền thông.

Sự kiện quy tụ sự góp mặt của nhà sản xuất, đạo diễn, dàn diễn viên phim và đông đảo khách mời và giới truyền thông.

Ê kíp phim "Bò sữa bay" tại buổi ra mắt phim tại TP.HCM. (Ảnh: ĐPCC).

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi cho biết, khi bắt đầu một dự án, rất khó dự đoán khả năng thành công của bộ phim.

Thay vào đó, ê kíp tập trung đánh giá giá trị và tính khả thi của câu chuyện. Với "Bò sữa bay", chị nhận định đây là dự án xứng đáng được thực hiện, trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt cần thêm những câu chuyện mới mẻ, hướng đến khán giả trẻ.

Theo chị, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt là một trong những nhà làm phim trẻ nổi bật hiện nay. Trong quá trình sản xuất, hai bên đã trao đổi kỹ lưỡng về thị trường và chất lượng tác phẩm. Hiệu ứng từ các ca khúc nhạc phim và những trích đoạn được công bố cũng là cơ sở để chị kỳ vọng bộ phim có tiềm năng tiếp cận khán giả trẻ.

Ra mắt phim truyện dài đầu tay, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt được đánh giá đã bước đầu định hình ngôn ngữ điện ảnh cá nhân. Tuy nhiên, anh cho biết mục tiêu xuyên suốt trong quá trình làm nghề vẫn là hướng tác phẩm đến khán giả đại chúng.

Đạo diễn chia sẻ, việc cân bằng giữa cái tôi cá nhân và thị hiếu khán giả là câu hỏi anh trăn trở suốt nhiều năm, từ khi còn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

"Sau cùng, tôi nhận ra điều mình muốn vẫn là làm phim cho khán giả. Phim có chất nghệ thuật hay sự độc đáo hay không phụ thuộc vào cách thể hiện của đạo diễn. Tôi không chỉ làm phim để thỏa mãn cái tôi cá nhân mà luôn hướng đến số đông khán giả.

Nhưng tôi vẫn rất vui nếu khán giả cảm nhận được dấu ấn riêng của tôi trong tác phẩm", anh bày tỏ.

Võ Điền Gia Huy tâm đắc về vai diễn mới

Vào vai trùm giang hồ Quân, Võ Điền Gia Huy có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi, “tác động vật lý” các nhân vật khác. Gây ấn tượng và mạo hiểm hơn cả là cảnh tượng Quân lái xe đuổi theo anh em Trâu qua những cung đường núi ở Mộc Châu.

Võ Điền Gia Huy giao lưu cùng khán giả tại rạp. (Ảnh: ĐPCC).

Mỹ nam phim Việt tiết lộ anh tập lái xe hơi chưa lâu trước khi "Bò sữa bay" bấm máy. Phục vụ cho dự án này, anh tiếp tục tập lái xe số sàn, xe tải. Đây là một thử thách khó khăn đối với nam diễn viên.

Võ Điền Gia Huy cho biết, ê kíp đã dành nhiều ngày đêm tập luyện cho cảnh rượt đuổi bằng ô tô. Đây là phân đoạn quan trọng, có độ mạo hiểm cao và đòi hỏi nhiều góc máy phức tạp.

"Trước khi quay chính thức, tôi gần như đã thuộc lòng cung đường, nắm rõ từng khúc cua. Vì vậy, quá trình thực hiện không gặp quá nhiều khó khăn. Ban đầu, cảnh quay dự kiến hoàn thành trong một đêm nhưng cuối cùng kéo dài tới ba đêm", nam diễn viên kể.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng lạc quan chia sẻ rằng cảnh bị Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh “tác động vật lý” trong phim quay khá dễ vì theo kịch bản, nhân vật Trâu bị đánh thua nên quay những cảnh này “chỉ đau, nhưng không khó".

Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy học hát cho vai diễn mới

Không chỉ hóa thân vào các vai diễn khác biệt các dự án trước đây, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy ở "Bò sữa bay" còn gây bất ngờ khi có cảnh hát trên màn ảnh rộng.

Võ Điền Gia Huy cho biết gần ngày cảnh quay bấm máy, anh mới nhận được ca khúc hoàn thiện, do đó anh chưa thực sự thuộc bài, không tự tin hát trực tiếp trên trường quay.

Ngọc Xuân (ở giữa) chia sẻ về vai diễn mới trên màn ảnh rộng. (Ảnh: ĐPCC).

Trong khi đó, Ngọc Xuân cho hay cô có thời gian học hát và mong chờ đến giây phút hát live trong “mini show” cá nhân ở phim. Đáng tiếc, phần hát trực tiếp của cô không được sử dụng trên phim.

Ngọc Xuân gọi đây là dự án phim cho cô cơ hội học hỏi nhiều điều. Ngoài học hát, cô còn học lái xe tải. Bên cạnh đó, cô có trải nghiệm lần đầu được bay giữa không trung trong một cảnh quay quan trọng.

"Bò sữa bay" là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn "Tàn sữa", "Đàn cá gỗ" cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế.

Chưa ra mắt chính thức, ê kíp tiết lộ phim đã cháy vé 4 suất chiếu dành cho fan vào ngày 3/11 tại TP.HCM và 4/11 tại Hà Nội.

Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 và khởi chiếu chính thức từ 6/11.

"Bò sữa bay" lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Nơi đây được cho là đang nghiên cứu loại sữa có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa, giàu tiềm năng đem về lợi nhuận hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng đóng) cùng ba em trai ruột "bắt kèo" giúp phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh đóng) đánh cắp công thức sữa kỳ lạ này. Bốn anh em tiếp cận nhà khoa học San (Ngọc Xuân đóng) - người tìm ra công thức sữa. Tuy nhiên, mục tiêu đánh cắp công thức sữa bị lung lay khi Trâu phải lòng San.