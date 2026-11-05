'Bò sữa bay' có Tiểu Vy được khen thú vị, bay bổng nhưng rối rắm

Bò sữa bay thu hút sự chú ý từ khi công bố dự án, phần lớn bởi người cầm trịch là một đạo diễn Gen Z, thuộc hàng trẻ nhất trong số những nhà làm phim có tác phẩm chiếu rạp. Thực tế, Nguyễn Phạm Thành Đạt không phải cái tên xa lạ với giới mộ điệu phim ảnh. Khoảng một năm trước, anh từng gây sốt với phim ngắn Đàn cá gỗ, ghi dấu ấn bằng cách kể chuyện mới mẻ nhưng cũng gây tranh luận, thách thức người xem. Đến Bò sữa bay, nhà làm phim trẻ có trong tay nguồn kinh phí lớn hơn, cùng dàn diễn viên tiềm năng để hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo của mình.

Sự trẻ trung trong tư duy làm phim giúp Bò sữa bay mang đến màu sắc khá khác biệt so với nhiều tác phẩm Việt ra rạp gần đây. Song, chính những thử nghiệm ấy cũng khiến bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh lời khen dành cho sự sáng tạo, không ít khán giả cho rằng tác phẩm còn ôm đồm ý tưởng, cách kể chuyện thiếu mạch lạc.

Câu chuyện đa thể loại, đan xen yếu tố kỳ ảo

Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò sữa bay xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng), chàng trai nghèo đang tìm cách cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. Cơ hội đổi đời xuất hiện khi anh cùng ba người em được giao nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa bí mật. Để thực hiện kế hoạch, Trâu phải tìm cách tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, cũng là người tạo ra công thức đặc biệt này.

Tuy nhiên, mọi chuyện dần vượt khỏi tính toán ban đầu khi Trâu nảy sinh tình cảm với San. Mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp bởi sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy), cô đồng nghiệp vốn đem lòng yêu Trâu, cùng Quân (Võ Điền Gia Huy), một tay giang hồ si tình luôn tìm cách theo đuổi San.

Bò sữa bay là dự án điện ảnh mới của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, sau thành công của phim ngắn Đàn cá gỗ.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Bò sữa bay tạo được độ thảo luận nhất định trên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đánh giá về phim xuất hiện trên Facebook, Threads và TikTok, tập trung vào cách triển khai câu chuyện và diễn xuất của dàn diễn viên.

Một trong những điểm được khán giả chú ý là cách pha trộn nhiều thể loại. Trong đó, yếu tố hài hước, hành động được đan xen với những tình tiết lãng mạn, kỳ ảo và cả màu sắc chính kịch. Một bộ phận người xem tỏ ra thích thú với cách tiếp cận này, đặc biệt là những diễn biến khó đoán, dù việc chuyển đổi giữa các thể loại đôi lúc còn gây khó hiểu.

“Phim nhẹ nhàng, hài hước và có ý tưởng khá độc đáo. Một số phân đoạn hơi sến, thậm chí có phần quá đà, nhưng lại tạo được tiếng cười. Tôi thấy đạo diễn xử lý thông minh”, khán giả Hằng Hồ chia sẻ. Đồng tình, tài khoản Đoan Xuân nhận xét tên phim thoạt nghe có phần kỳ lạ, nhưng nội dung lại chứa đựng nhiều điều thú vị.

Bên cạnh nội dung, phần hình ảnh cũng được nhiều người xem ghi nhận. Bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990 được tái hiện với màu sắc hoài cổ. Phim có nhiều góc máy rộng, tận dụng không gian thiên nhiên, trong khi phục trang và đạo cụ cũng được đầu tư tương đối chỉn chu.

Về diễn xuất, Võ Điền Gia Huy và Huy Tít là hai gương mặt được một số khán giả đánh giá cao. Khán giả Thu Hằng nhận xét: “Đây là một bộ phim khá mới lạ, có sự giả tưởng và không khí hoài cổ của thời kỳ Đổi mới. Dàn diễn viên nhìn chung đều tròn vai, nổi bật nhất với tôi là Võ Điền Gia Huy và Huy Tít. Những diễn viên mới, diễn viên tay ngang như Tiểu Vy cũng tạo cảm giác dễ chịu, không bị lệch pha. Phim có nhiều phân đoạn thú vị và hài hước”.

Âm nhạc cũng nhận được những phản hồi tích cực. Các ca khúc mang màu sắc đặc trưng của Nguyễn Hùng được lồng ghép vào những phân đoạn tình cảm, góp phần tạo nên không khí nhẹ nhàng, lãng mạn.

Bò sữa bay có cách kể chuyện mới lạ, pha trộn nhiều thể loại.

Kịch bản ôm đồm

Dẫu vậy, cách triển khai câu chuyện của Bò sữa bay vẫn tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc pha trộn quá nhiều thể loại khiến phim thiếu sự nhất quán về nhịp điệu, đặc biệt ở nửa sau. Các tình tiết liên tục được đẩy lên, song chưa có đủ thời lượng để phát triển, khiến câu chuyện đôi lúc trở nên rối rắm, khó theo dõi.

“Một điều tôi không thích ở phim này là sự tham lam. Biên kịch và đạo diễn có phần hơi tham khi cố gắng phát triển quá nhiều thể loại, từ hài hước, hành động đến tâm lý, tình cảm và cả yếu tố kỳ ảo. Chính việc ôm đồm này khiến tôi cảm thấy đoạn từ giữa đến gần cuối phim có phần quá tải”, là một bài đăng nhận nhiều tương tác trên Threads.

Bên cạnh đó, cách xây dựng nhân vật cũng là điểm gây tranh luận. Dù ghi nhận diễn xuất của dàn diễn viên, một số người xem vẫn cho rằng các tuyến tình cảm chưa được khai thác đủ sâu, khiến hành động và lựa chọn của nhân vật đôi lúc thiếu sức thuyết phục.

“Tôi không hiểu nhiều phân đoạn, trong khi tình tiết diễn biến khá nhanh và tâm lý của các nhân vật cũng chưa được đào sâu. Tôi không thích cách xây dựng nữ chính vì nhân vật thiếu rõ ràng trong chuyện tình cảm. Ngược lại, nam thứ là điểm sáng của phim, một lòng với người mình yêu, dứt khoát và không dài dòng”, một tài khoản nhận xét.

Phim cũng gây tranh luận vì kịch bản ôm đồm, đôi khi khó hiểu.

Người này cũng đánh giá cao phần hình ảnh và diễn xuất, song cho rằng tác phẩm chưa để lại nhiều ấn tượng sau khi rời rạp. Trong khi đó, một số khán giả nhận xét lời thoại đôi lúc còn gượng gạo, thiếu tự nhiên. Dẫu vậy, những hạn chế trên không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm giải trí.

Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật ngày 5/11, Bò sữa bay ghi nhận doanh thu khoảng 1,58 tỷ đồng từ hoạt động bán vé sớm. Đây là mức khởi đầu chưa thực sự khả quan, nhất là trong bối cảnh phòng vé đang cạnh tranh gay gắt. Phim sẽ chính thức khởi chiếu ngày 6/11.