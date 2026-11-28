Lũ dữ cuốn trôi từng phần căn nhà

Lúc 9h ngày 28/11, căn nhà của bà Trần Thị Đù (74 tuổi, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn cách bờ sông Vệ khoảng 10m. Đến 12h cùng ngày, dòng nước dữ đã khoét sâu vào khoảng 1/3 căn nhà.

Căn nhà của người dân đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi hoàn toàn, trong khi sạt lở tiếp tục ăn sâu về phía khu dân cư.

Đến 13h, khi PV có mặt tại khu vực ven sông Vệ, đoạn giáp Cửa Lở, nước lũ từ thượng nguồn vẫn đổ về cuồn cuộn. Dòng chảy liên tục xoáy vào bờ, cuốn theo đất đai, cây cối xuống sông. Chỉ trong vòng 30 phút ghi nhận tại hiện trường, phần mái hiên nhà của bà Đù đã bị nước cuốn trôi.

Căn nhà đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi hoàn toàn, trong khi sạt lở tiếp tục ăn sâu về phía khu dân cư. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng, khu vực này hứng chịu tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/11, dòng nước trên sông Vệ đã cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất ven sông, tạo thành vệt sạt lở kéo dài khoảng 100m, ăn sâu khoảng 50m vào đất liền. Nhiều cây cối, cầu tạm và ngư lưới cụ của người dân bị cuốn phăng. Sau đợt sạt lở ấy, khoảng đất ngăn cách căn nhà bà Đù với dòng sông chỉ còn chừng 10m.

Đợt mưa lũ ngày 13/11, nước trên sông Vệ đã cuốn trôi 50m mét đất ven sông, tạo thành những vách đất dựng đứng.

Bà Đù cho biết, suốt 20 năm sinh sống tại đây, bà chưa từng chứng kiến cảnh sạt lở dữ dội như vậy. Khi nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, tiếng đất sạt, cây đổ vang lên liên tiếp khiến nhiều người hoảng sợ. Bà chỉ kịp hô hoán rồi cùng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Nửa tháng sau, mưa lớn khiến nước lũ trên sông Vệ dâng cao trở lại. Khoảng đất cuối cùng ngăn cách căn nhà với dòng sông cũng bị cuốn mất.

Tính từ đợt sạt lở ngày 12 và 13/11 đến nay, dòng nước đã khoét sâu khoảng 60m vào đất liền. Điều đáng lo ngại là phía sau vị trí đang sạt lở vẫn còn nhiều nhà dân, trong khi dòng nước chưa có dấu hiệu ngừng khoét bờ.

Sau khi cuốn trôi khoảng 50m đất vào nửa tháng trước, nước lũ trên sông Vệ tiếp tục khoét sâu thêm 10m chỉ trong vài giờ.

Hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm

Khi căn nhà bà Đù đang bị dòng nước cuốn trôi từng phần, ở phía trong khu dân cư, vợ chồng ông Nguyễn Ví cũng đôn đáo thu dọn đồ đạc để di dời đến nơi an toàn.

Rời khỏi căn nhà trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, điều khiến vợ chồng ông Ví lo lắng nhất là không biết liệu nhà cửa có còn nguyên vẹn khi trở về.

"Di dời đến nơi an toàn ở, còn nhà cửa, tài sản thì phải bỏ lại. Chỉ sợ cuốn mất căn nhà thì hai vợ chồng già cũng không biết đi đâu", vợ ông Ví chia sẻ.

Nhà dân sát mép sạt lở.

Với người dân thôn Tân Mỹ, sạt lở ven sông Vệ đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa lũ. Đất đai bị cuốn trôi qua từng năm, khoảng cách từ dòng sông đến những căn nhà ngày càng thu hẹp.

Ông Trần Dách (64 tuổi, thôn Tân Mỹ) cho biết, người dân đã mất quá nhiều đất vì sạt lở. Mong mỏi lớn nhất của những hộ dân nơi đây là sớm có công trình kè bảo vệ bờ sông để không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Theo ông Lê Đình Hưng, Trưởng thôn Tân Mỹ, ngay khi nhận được tin báo về tình trạng sạt lở vào 9h ngày 28/11, địa phương đã triển khai phương án hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại hiện trường, không cho người dân đến gần hoặc tham gia đánh bắt thủy sản tại khu vực nguy hiểm.

Hiện, có khoảng 2-3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, với tốc độ sạt lở như hiện nay, ông Hưng nhận định có khả năng ảnh hưởng đến 15-20 hộ dân sinh sống phía bên trong.

Trước diễn biến trên, ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở để có phương án nạo vét, thông luồng và xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân.