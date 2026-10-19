Bờ sông Trà Khúc sạt lở nghiêm trọng, đất sản xuất dần bị cuốn trôi

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở qua thôn An Lạc kéo dài khoảng 1km, có nơi ăn sâu vào đất liền khoảng 30m. Những vách đất cao vài mét chạy loang lổ dọc bờ, nhiều vị trí tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ đổ xuống sông.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng sạt lở diễn biến mạnh từ cuối mùa mưa lũ năm 2025 và tiếp tục mở rộng sau các đợt mưa đầu tháng 10 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Ky, người dân thôn An Lạc, có đất sản xuất nằm sát khu vực này. Ông cho biết, trước đây gia đình trồng keo, chuối và hoa màu trên phần đất ven sông. Sau mùa mưa lũ cuối năm 2025 và các đợt mưa đầu tháng 10/2026, nhiều mảng đất cùng cây trồng bị cuốn đi.

Có những vị trí trước kia còn cách xa mép nước, nay đã trở thành bờ sạt. Sau mỗi đợt nước lớn, ông Ky lại ra kiểm tra phần đất còn lại, lo sạt lở tiếp tục tiến vào khu vực sản xuất. Ông mong sớm có công trình bảo vệ bờ để người dân không phải chứng kiến cảnh "mỗi mùa mưa lại mất thêm một ít đất".

Cũng sống ven sông, bà Nguyễn Thị Tâm cho hay, nhiều khu đất trước đây người dân trồng hoa màu nay đã bị nước cuốn mất. Điều bà và các hộ dân lo lắng là những phần đất còn lại nằm sát mép sạt, trong khi chưa có công trình bảo vệ bờ.

Tại một số vị trí qua thôn An Lạc và An Tây, khoảng cách từ mép sạt đến tuyến đường chỉ còn 10-20m. Khu vực này có 24 hộ dân sinh sống ven sông.

Cây keo nghiêng ngả, có cây bật gốc; nhiều đoạn chân bờ bị khoét hàm ếch, phần đất phía trên nhô ra, chực đổ xuống.

Ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, cho biết, sạt lở bờ sông Trà Khúc qua địa bàn đang ở mức nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị khoét hàm ếch, hình thành vách đứng, cuốn trôi đất nông nghiệp và ngày càng áp sát khu dân cư, tuyến giao thông. Theo ông Hưng, địa phương mong tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư kè chống sạt lở để bảo vệ đất sản xuất, nhà dân và tỉnh lộ 623B.

Xã Trà Giang đã có tờ trình đề nghị khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở. Ngày 4/12/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra.

Từ chỗ chủ yếu ảnh hưởng đất canh tác, sạt lở nay đã tiến sát đường giao thông và khu dân cư. Đó cũng là lý do người dân ven sông Trà Khúc mong một giải pháp bảo vệ bờ được triển khai trước khi những mùa mưa tiếp theo tiếp tục kéo mép sông vào sâu hơn.

Di Linh