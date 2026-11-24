Nhân dân bản Phống, xã Bó Sinh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế của từng bản; tích cực tuyên truyền, vận động người dân thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi hội và trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bó Sinh với 28 chi đoàn và 616 đoàn viên đã đảm nhận các công trình, phần việc gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường. Trong năm 2026, tuổi trẻ toàn xã đã tổ chức san gạt mặt bằng, chỉnh trang khuôn viên trồng hoa trước cổng UBND xã; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng mới 5.000 cây xanh; tham gia tu sửa hàng chục km đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, kênh mương sau mưa lũ và thu gom rác thải nhựa các loại.

Anh Bạc Cầm Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bó Sinh, cho biết: Thông qua các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và Tháng Thanh niên, các chi đoàn đã đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trụ sở, tuyến quốc lộ và các trục đường liên bản; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản” và công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Tuổi trẻ của xã cũng tích cực vận động bà con thay đổi thói quen sinh hoạt, không xả rác bừa bãi. Khi thấy đường bản phong quang, rực rỡ cờ hoa, người dân rất phấn khởi và tự giác cùng duy trì vệ sinh hằng tuần.

Nhân dân bản Phống, xã Bó Sinh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến đường chính của bản.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bó Sinh có 20 chi hội với 1.588 hội viên cũng đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với bảo vệ môi trường. Các chi hội như bản Nà Bó, Lẳng Mới, Lọng Xày, Huổi Han, bản Lưng, Băng Dạ, bản Phống, Pá Ma, Co Tòng... thường xuyên duy trì ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đắp sửa đường liên bản bị sạt lở và quét dọn khuôn viên nhà văn hóa. Nhiều đợt tổng vệ sinh đồng loạt do Hội phát động đã thu hút hàng trăm hội viên, phụ nữ tham gia, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho các khu dân cư.

Chị Lò Thị Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Hội đã chỉ đạo các chi hội cụ thể hóa tiêu chí “3 sạch” thành những việc làm thiết thực hằng ngày. Qua các buổi ra quân vệ sinh đường bản, nhà văn hóa, ý thức giữ gìn vệ sinh chung của chị em được nâng lên rõ rệt, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Hội Nông dân xã và Hội Cựu chiến binh xã cũng tích cực vận động hội viên nêu gương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, như hiến đất, làm đường, vệ sinh khu dân cư, góp phần chỉnh trang diện mạo bản làng ngày càng khang trang.

Từ những cách làm cụ thể, sát với thực tiễn cơ sở, phong trào xây dựng nông thôn mới “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Bó Sinh đang từng bước đi vào chiều sâu. Sự chung sức, đồng lòng của MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể và nhân dân không chỉ tạo dựng môi trường sống an toàn, văn minh mà còn tạo động lực quan trọng để Bó Sinh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.