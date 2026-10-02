Bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới sẽ được in tại địa phương từ năm 2028

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/9, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và SGK, hướng tới hoàn thành bộ sách mới cho các lớp từ 1 đến 12.

Một điểm đáng chú ý trong lộ trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tiếp nhận, quản lý bản quyền bộ SGK mới. Ban Quản lý các dự án được giao tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền, trong đó có việc chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ.

Đơn vị này đồng thời phải xây dựng phương án khai thác bản quyền để từng bước phát hành miễn phí SGK cho học sinh theo lộ trình.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm việc truy cập miễn phí bản điện tử SGK và thực hiện chuyển giao bản quyền theo yêu cầu.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì đổi mới công tác biên soạn, phát hành và cung ứng SGK, theo hướng cắt giảm các khâu trung gian. Bộ cũng nghiên cứu phương án giao các địa phương tổ chức in ấn, nhằm tiết kiệm ngân sách và giảm chi phí mua sách cho học sinh.

Giảm kiến thức hàn lâm, tăng trải nghiệm, AI và STEM

Lộ trình xây dựng bộ SGK mới được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp cuối tháng 9.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bộ sách mới phải bảo đảm chất lượng, nâng hiệu quả dạy và học thực chất, đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm.

Chương trình và SGK được yêu cầu tiếp tục rà soát theo hướng giảm những kiến thức chuyên sâu nhưng không thực sự cần thiết với mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nội dung nâng cao được định hướng đưa vào tài liệu tham khảo của từng môn học.

Bên cạnh đó, nội dung SGK cần bổ sung kiến thức về các nhân vật lịch sử, các bậc tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chương trình phổ thông dự kiến được sửa đổi theo hướng tăng cường giáo dục toàn diện, trải nghiệm và thực hành.

Học sinh có thể được bổ sung, tăng cường các nội dung về năng lực số, STEM, ngoại ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất. Bộ cũng định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tuy nhiên, chi tiết các nội dung sẽ được sửa đổi trong chương trình hiện chưa được Bộ công bố.

Có thể không viết lại hoàn toàn từ đầu

Hiện cả nước đang sử dụng chung bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh chương trình để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Một số nội dung trong SGK cũng được điều chỉnh, chủ yếu ở các môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Ngoài ra, Bộ đã thí điểm tích hợp AI vào chương trình lớp 1-12 từ tháng 12/2025.

Theo một số tác giả SGK, bộ sách mới có thể được xây dựng, chỉnh sửa trên nền tảng bộ sách hiện hành, thay vì viết mới hoàn toàn.

Lý do là thời gian chuẩn bị cho năm học 2028-2029 không còn dài. Theo quy trình hiện nay, để SGK mới có thể được sử dụng từ năm học này, khâu biên soạn phải hoàn thành muộn nhất vào tháng 10/2027 để có thời gian thẩm định, phê duyệt và bắt đầu in từ đầu năm 2028.

Như vậy, nếu thực hiện đúng lộ trình, chỉ còn khoảng một năm để hoàn thành việc biên soạn trước khi bước vào các khâu thẩm định và phê duyệt bộ SGK mới.