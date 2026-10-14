Bộ sách Atlas tương tác mở rộng thế giới khám phá của trẻ

Khám phá những kì quan của Trái Đất, tìm hiểu cách thế giới vận hành và ngược dòng thời gian trở về Hy Lạp cổ đại. Bộ sách Atlas lật mở tương tác cho trẻ em, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2026, mở ra ba hành trình khám phá thiên nhiên, khoa học và lịch sử qua những trang sách trực quan, sinh động và giàu tính tương tác.

Một tấm bản đồ được mở rộng hay một hình minh hoạ gợi tò mò có thể khơi lên nhiều câu hỏi ở trẻ. Khi trực tiếp lật mở, quan sát và tìm kiếm thông tin, các em có thêm cơ hội chủ động khám phá điều mình quan tâm. Kết hợp nội dung kiến thức - bách khoa với hình thức tương tác, Bộ sách Atlas lật mở tương tác cho trẻ em hướng đến độc giả từ 7 đến 14 tuổi, đồng thời gợi mở cách đọc sách cùng con cho cha mẹ và cách tổ chức hoạt động khám phá cho thầy cô.

Cuốn Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Hành tinh Trái Đất đưa bạn đọc nhỏ tuổi vào hành trình tìm hiểu ngôi nhà chung của nhân loại. Từ vị trí của Trái Đất trong vũ trụ, quá trình hình thành và cấu tạo hành tinh đến sự luân phiên ngày – đêm, các mùa và những kiểu khí hậu, nhiều kiến thức được trình bày bằng lời giải thích đơn giản cùng hình minh hoạ sinh động. Những điều trẻ thường quan sát trong cuộc sống nhờ đó được đặt trong một bức tranh rộng lớn hơn.

Hành trình tiếp tục qua những sa mạc nóng bỏng, vùng cực lạnh giá và rừng mưa tràn ngập sự sống. Bên cạnh cảnh quan, động vật và thực vật, cuốn sách còn giới thiệu sự đa dạng văn hoá, những công trình và phát minh của con người. Các nội dung về dấu ấn của con người và tương lai Trái Đất cũng gợi cho trẻ suy nghĩ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh cho những thế hệ tiếp theo.

Nếu cuốn Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Hành tinh Trái Đất giúp trẻ nhận biết thế giới quanh mình thì cuốn Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Thế giới vận hành lại dẫn các em tìm hiểu những mối liên hệ bên trong thế giới ấy. Qua các bản đồ lớn có thể gấp gọn, những vùng đất cách xa nhau hàng nghìn dặm hiện lên trong sự kết nối giữa thiên nhiên, con người và hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá.

Những ví dụ gần gũi khiến các mối liên hệ ấy dễ hình dung hơn: một viên kem có thể chứa hương va-ni từ Madagascar và đường từ Nam Mỹ; hoa hồng từ châu Phi được vận chuyển bằng máy bay tới châu Âu; hạt ca cao trở thành nguyên liệu làm sô-cô-la. Các loài cây quen thuộc như chuối, dứa, khoai tây, lúa gạo hay cà phê cũng có những hành trình vượt đại dương, lan toả tới nhiều châu lục nhờ thương mại và hàng hải.

Từ câu chuyện về cây trồng, cuốn sách mở rộng tới động vật di cư, các loài xâm lấn, thời tiết, khí hậu, núi lửa, động đất và tài nguyên thiên nhiên. Những nội dung về khai thác khoáng sản, sử dụng năng lượng và tác động của con người gợi ra câu hỏi về phát triển bền vững. Xuyên suốt hành trình là một thông điệp: sự sống trên Trái Đất gắn bó chặt chẽ với nhau; mỗi hành động của con người đều có thể tác động tới những mối liên hệ ấy.

Cánh cửa thứ ba đưa trẻ trở về quá khứ với Atlas lật mở tương tác cho trẻ em - Hy Lạp cổ đại. Sáu bản đồ lật mở cỡ lớn dẫn dắt các em tìm hiểu đời sống, lao động, nghệ thuật và những câu chuyện lịch sử của người Hy Lạp xưa. Các công trình được giới thiệu với diện mạo khi còn nguyên vẹn, bên cạnh những kho báu kiến trúc, nghệ thuật, giúp trẻ hình dung rõ hơn về một nền văn minh có ảnh hưởng sâu rộng.

Cuốn sách còn mở ra thế giới thần thoại với các vị thần trên đỉnh Olympus và những anh hùng Hy Lạp; giới thiệu các môn thi đấu, quân đội, vai trò của Alexander Đại đế, nền dân chủ và các thành bang. Qua nhiều lát cắt, Hy Lạp cổ đại hiện lên như một thế giới có đời sống, con người và những dấu ấn còn được tìm hiểu đến ngày nay.

Điểm kết nối ba cuốn sách là cách đưa kiến thức đến với trẻ thông qua trải nghiệm đọc và khám phá. Những trang lật mở, bản đồ khổ lớn có thể gấp lại và hình minh hoạ tạo cơ hội để các em quan sát chi tiết, đối chiếu thông tin rồi đặt câu hỏi. Mỗi lần mở sách có thể bắt đầu từ một điều nhỏ bé: một loài cây, một vùng khí hậu hay một công trình cổ.

Từ những kì quan thiên nhiên đến các mối liên hệ trong đời sống và dấu ấn của nền văn minh cổ, bộ Atlas lật mở tương tác cho trẻ em đem đến nhiều góc nhìn về thế giới. Qua từng trang lật mở, các em được khuyến khích quan sát, đặt câu hỏi và tìm kiếm lời giải những bước nhỏ nuôi dưỡng niềm yêu thích khám phá và học hỏi.