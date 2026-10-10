Bỏ ra 300 triệu đồng/năm vun đắp tình yêu, chàng trai chiều bạn gái như công chúa có 'dại gái'?

Hơn một năm yêu nhau, một chàng trai đã chi khoảng 300 triệu đồng để chăm lo cho bạn gái. Thế nhưng, đằng sau khoản chi không nhỏ ấy lại là những lần giận dỗi, cãi vã và cảm giác mệt mỏi đến mức nhiều lúc không muốn gặp người yêu.

Khi tình yêu dần trở thành áp lực cả về tài chính lẫn tinh thần, chàng trai bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay trong êm đẹp.

CHI PHÍ YÊU ĐƯƠNG 300 TRIỆU ĐỒNG/NĂM

Mình có bạn gái trẻ, 2003 đã yêu được hơn 1 năm và có khả năng chia tay trong thời gian tới. Bạn gái mình ưa nhìn, cần gì sẽ đòi thẳng, không vòng vo, không ngại. Các khoản chi tiêu mình chi cho mối quan hệ gồm chi phí hàng tháng và chi phí theo năm.

Về chi phí cố định hàng tháng, mình trả 3 triệu đồng tiền nhà cho bạn gái, khoảng 1,5 triệu đồng tiền mỹ phẩm và các khoản mua sắm linh tinh. Tiền ăn uống chung của hai đứa dao động từ 3 – 4 triệu đồng, còn tiền ăn uống riêng của cô ấy khoảng 2 triệu đồng.

Mỗi khi rảnh, mình thường đưa cô ấy đi siêu thị mua thực phẩm để cô ấy tự nấu ăn cho đảm bảo. Chi phí đi lại khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng, do hai đứa di chuyển khá nhiều và tháng nào mình cũng đưa cô ấy về quê. Tiền cà phê, trà sữa cũng mất khoảng 1 – 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Về các khoản chi phí theo năm, riêng sinh nhật bạn gái, mình thường chi từ 7 triệu đồng để mua quà như lắc vàng và đưa cô ấy đi ăn. Kỷ niệm một năm yêu nhau hết khoảng 5 triệu đồng. Những dịp lễ lớn như Valentine 14/2, White Day 14/3, Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Phụ nữ Việt Nam 20/10, mỗi dịp mình chi khoảng 2 triệu đồng tiền quà, chưa kể tiền đi ăn.

Với những dịp lễ khác mà bạn gái chủ động yêu cầu tặng quà, mỗi dịp khoảng 1 triệu đồng. Những ngày này bao gồm Noel, Tết Dương lịch, 30/4, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vu Lan, Trung thu, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm các quý yêu nhau và cả kỷ niệm sáu tháng. Quần áo cũng là một khoản đáng kể, khoảng 2,5 triệu đồng mỗi mùa, tính đủ xuân, hạ, thu, đông.

Không chỉ lo cho bạn gái, mình còn chi tiền quà cáp cho gia đình cô ấy theo đề nghị của chính cô ấy, khoảng 8 triệu đồng/năm. Khoản này bao gồm lì xì bố mẹ, quà sinh nhật cho ba cháu ruột và hai em trai, quà mỗi lần đến chơi nhà.

Đến Tết Âm lịch, mình chi thêm khoảng 5 triệu đồng tiền lì xì và 3 triệu đồng để sắm sửa đồ đạc. Hai chuyến du lịch chung trong năm tiêu tốn khoảng 30 triệu đồng. Riêng chi phí y tế cho bạn gái vào khoảng 20 triệu đồng/năm gồm khám sức khỏe, tiêm phòng, khám phụ khoa…

Không chỉ lo các khoản ăn uống hay ngày lễ, chàng trai còn dành ra 20 triệu đồng cho chi phí y tế của bạn gái

Tổng một năm tầm 300 triệu đồng cho chi phí yêu đương. Nhưng nhận lại là giận dỗi, dỗi suốt ngày. Đi chơi 90% là chụp hình, đi làm kêu mệt nhưng chụp ảnh thì không ngại nắng mưa, không quan tâm mình có thích hay không.

Giận dỗi cãi nhau vì chụp xấu trong khi bên ngoài chỉ đến thế, nhưng đòi chụp lên như minh tinh. Cả năm yêu có tặng mình một cái ví và một bộ quần áo. Mình có khuyên, ý tốt kiểu như tiết kiệm hơn, sống thực tế hơn...

Chưa bao giờ đăng ảnh mình lên mạng, đi ăn hai đứa nhưng chỉ chụp một mình. Dù có người yêu trẻ, đẹp nhưng rất mệt, nhiều lúc không muốn gặp, nhiều lúc muốn chia tay. Nên có lẽ chia tay trong bình yên. Dĩ nhiên chia tay không đòi quà nhé.

NHỮNG NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG KHI YÊU ĐƯƠNG

Tài chính là một phần không thể tách rời của tình yêu bởi mỗi mối quan hệ đều phát sinh những khoản chi cho ăn uống, đi lại, quà tặng, du lịch và các hoạt động chung. Khi tình cảm phát triển lâu dài, những khoản chi này có thể mở rộng sang tiền nhà, hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đỡ gia đình đối phương.

Vì vậy, quản lý tài chính trong tình yêu không đơn thuần là chuyện ai trả tiền cho một bữa ăn, mà còn liên quan đến quan điểm sống, trách nhiệm, sự công bằng và khả năng xây dựng tương lai của cả hai người.

Nguyên tắc đầu tiên là mức chi cho tình yêu cần phù hợp với thu nhập, tài sản và những mục tiêu tài chính dài hạn. Một người có thu nhập cao có thể thoải mái chi trả cho những chuyến du lịch đắt tiền hoặc thường xuyên tặng quà giá trị lớn, trong khi với người có thu nhập trung bình, những khoản chi tương tự có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiết kiệm và tích lũy tài sản.

Không có một con số cố định nào quy định mỗi tháng nên chi bao nhiêu cho người yêu. Mức chi hợp lý phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng người, nhưng cần bảo đảm rằng các khoản chi tình cảm không làm mất cân đối những nhu cầu thiết yếu, không khiến việc trả nợ trở nên khó khăn và không cản trở các mục tiêu quan trọng như xây dựng quỹ dự phòng, mua nhà hoặc đầu tư cho tương lai.

Một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi một người phải liên tục nâng mức chi tiêu để duy trì sự hài lòng của đối phương. Nếu những khoản quà tặng và hỗ trợ ban đầu được thực hiện trong khả năng và sau đó dần trở thành áp lực tài chính, việc điều chỉnh là cần thiết.

Chi tiêu có trách nhiệm không đồng nghĩa với keo kiệt. Đó là cách bảo đảm rằng tình cảm có thể được duy trì mà không đánh đổi sự an toàn tài chính của một trong hai người.

Một nguyên tắc quan trọng khác là phân định rõ bản chất của các khoản tiền. Chi phí chung bao gồm những khoản phục vụ hoạt động của cả hai như ăn uống, xem phim, du lịch hoặc thuê chỗ ở chung.

Chi phí cá nhân là những khoản phục vụ nhu cầu riêng của mỗi người, chẳng hạn như mỹ phẩm, quần áo, sở thích cá nhân hoặc chi phí sinh hoạt riêng. Trong khi đó, quà tặng và những khoản hỗ trợ tự nguyện là sự đóng góp xuất phát từ mong muốn của người tặng, chứ không mặc nhiên trở thành nghĩa vụ tài chính.

Việc một người chủ động trả phần lớn chi phí không phải là điều sai trái. Hai người có thể thống nhất rằng người có thu nhập cao hơn sẽ đóng góp nhiều hơn hoặc một người sẽ hỗ trợ người còn lại trong giai đoạn học tập, tìm việc hay khó khăn tài chính.

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng sự hỗ trợ ấy là lựa chọn tự nguyện, có giới hạn và phù hợp với khả năng của người hỗ trợ, thay vì mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của người có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Khi ranh giới giữa các loại chi phí không rõ ràng, một người có thể dần trở thành người gánh toàn bộ chi tiêu mà không nhận ra rằng thỏa thuận ban đầu đã thay đổi. Vì vậy, việc thống nhất những gì được xem là chi phí chung, khoản nào thuộc trách nhiệm cá nhân và khoản nào chỉ phát sinh khi có sự đồng ý sẽ giúp hạn chế những kỳ vọng không thực tế.

Trong tình yêu, công bằng không nhất thiết phải được hiểu là mỗi người trả đúng một nửa. Nếu thu nhập của hai người chênh lệch đáng kể, việc chia đôi tất cả hóa đơn có thể tạo ra gánh nặng lớn hơn cho người có thu nhập thấp.

Ngược lại, nếu một người luôn trả toàn bộ chi phí trong khi người còn lại không chủ động đóng góp bất kỳ hình thức nào, sự mất cân bằng cũng có thể dần xuất hiện.

Sự đóng góp trong một mối quan hệ có thể được thể hiện qua tiền bạc, thời gian, công sức, sự chăm sóc và trách nhiệm. Một người chi trả nhiều hơn về tài chính không nhất thiết phải nhận lại số tiền tương đương, nhưng cả hai cần cảm thấy rằng những nỗ lực của mình được nhìn nhận và tôn trọng.

Người có thu nhập thấp hơn vẫn có thể chủ động tổ chức những buổi hẹn phù hợp với ngân sách, chăm sóc đối phương, chia sẻ công việc hoặc đóng góp trong phạm vi khả năng.

Điều quan trọng là không biến tình yêu thành một bảng cân đối thu chi, cũng không sử dụng tình yêu như lý do để bỏ qua sự bất công kéo dài. Một mối quan hệ bền vững cần sự linh hoạt trong cách phân chia tiền bạc, đồng thời phải có sự đồng thuận về trách nhiệm của mỗi người.