Bỏ 'quỹ lớp, quỹ trường', trường học TP.HCM vẫn tổ chức các hoạt động hiệu quả

Theo quy định, từ ngày 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban. Tại TP.HCM, nhiều trường cho biết không thu quỹ trường, quỹ lớp từ lâu. Thực tế cho thấy, khi chủ động sử dụng kinh phí được cấp và linh hoạt tổ chức hoạt động, nhà trường vẫn có thể duy trì tốt các phong trào mà không tạo thêm áp lực đóng góp cho phụ huynh.

Chủ động kinh phí, linh hoạt tổ chức hoạt động

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TP.HCM) cho biết, trường không thu quỹ trường, quỹ lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không vận động quỹ trong 2 năm qua. Năm học này là năm thứ ba trường thực hiện chủ trương này.

Nhà trường chủ động dự trù kinh phí, cân đối nguồn ngân sách dành cho hoạt động chuyên môn. Với những chương trình cần thêm nguồn lực, trường kết nối các đơn vị, mạnh thường quân để nhận hỗ trợ tự nguyện bằng hiện vật hoặc tổ chức chương trình cho học sinh, thay vì vận động phụ huynh đóng tiền.

Học sinh vui Trung thu tại Trường Tiểu học Hiệp Tân.(Ảnh minh họa)

“Chẳng hạn như dịp Trung thu vừa qua, một trung tâm ngoại ngữ gần trường tặng 59 suất học bổng tiếng Anh, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, phụ huynh có chuyên môn phù hợp cũng có thể tự nguyện tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục”, cô Nguyệt nói.

Trường luôn dự trù kinh phí trước khi tổ chức. Nếu không có nguồn hỗ trợ, trường sẽ điều chỉnh quy mô hoặc thay đổi hình thức hoạt động. Chẳng hạn, nếu không có đơn vị hỗ trợ múa lân, tặng quà Trung thu, trường có thể tổ chức trò chơi tập thể, đố vui phù hợp với điều kiện thực tế.

“Nhà trường phải chủ động tính toán kinh phí, chứ không thể mặc định cứ có chương trình cho học sinh là vận động phụ huynh đóng góp. Nếu không có nguồn hỗ trợ bên ngoài, chúng tôi sẽ lựa chọn những hoạt động đơn giản nhưng vẫn tạo không khí vui vẻ, giúp học sinh có cơ hội tham gia và trải nghiệm”, cô Nguyệt chia sẻ.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú, TP.HCM) cho biết, trong 8 năm làm hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, đơn vị không tổ chức thu quỹ trường, quỹ lớp hay quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh. Năm học này, khi chuyển về Trường THCS Phú Định từ đầu tháng 9, thầy tiếp tục duy trì chủ trương này.

Ngoài kinh phí trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngân sách nhà nước còn bố trí kinh phí hoạt động cho trường. Nguồn tiền được sử dụng để chi trả điện, nước, văn phòng phẩm và các chi phí cần thiết theo quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm.

“Ở những trường tôi từng công tác, việc không thu quỹ trường, quỹ lớp không khiến hoạt động giáo dục bị đình trệ. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đúng nguồn kinh phí được cấp và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Khi không đặt nặng chuyện thu tiền phụ huynh, giáo viên cũng giảm áp lực, tập trung nhiều hơn vào công việc chuyên môn”, thầy Cường cho biết.

Tương tự, thầy Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP.HCM, cho biết trường không thu quỹ trường, quỹ lớp từ nhiều năm nay. Các hoạt động dành cho học sinh được bố trí kinh phí từ nguồn hoạt động của trường, không thu thêm tiền từ phụ huynh.

Khi tổ chức những hoạt động giáo dục như phiên tòa giả định, nhà trường sử dụng kinh phí được bố trí và thực hiện thủ tục, chứng từ theo quy định. Những vật dụng thiết yếu phục vụ dạy học như phấn, chổi...cũng do trường chủ động mua sắm.

“Những vật dụng văn phòng phẩm là nhu cầu thường xuyên của nhà trường, cần được tính toán trong kinh phí hoạt động. Không thể vì những khoản chi thiết yếu như vậy mà yêu cầu học sinh đóng tiền. Trường đã không thu quỹ nhiều năm nay và các hoạt động vẫn được duy trì bình thường”, thầy Toàn nói.

Phụ huynh hỗ trợ chuyên môn, không nhất thiết bằng tiền

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho biết, tại lớp cô chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn được thành lập nhưng không có nhiều hoạt động. Đầu năm học, phụ huynh có thể trao đổi, thống nhất việc tặng quà cho học sinh nếu có nhu cầu. Những hoạt động này dựa trên sự tự nguyện và thống nhất của phụ huynh.

“Tiết học thư viện” tại Trường THCS Phú Định.

“Lớp không có quỹ vẫn có thể tổ chức các hoạt động bình thường. Khi có phong trào văn nghệ, giáo viên hướng dẫn các em tập luyện, bạn nào có năng khiếu và muốn tham gia thì đăng ký. Trang phục có thể tận dụng những bộ quần áo đẹp sẵn có. Điều quan trọng là tạo cơ hội cho học sinh tham gia, chứ không nhất thiết hoạt động nào cũng phải có kinh phí lớn”, cô Nguyệt nói.

Tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, ban đại diện cha mẹ học sinh còn đóng vai trò cầu nối, chuyển tải ý kiến của phụ huynh về chất lượng bữa ăn, nhà vệ sinh, hoạt động dạy học và những vấn đề phát sinh để nhà trường kịp thời điều chỉnh.

“Với quy mô hơn 2.000 học sinh, nhà trường không thể đi sâu sát đến từng phụ huynh. Ban đại diện giúp chuyển tải những thắc mắc, phản ánh của phụ huynh đến nhà trường, nhất là những vấn đề có người còn ngại trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Qua đó, nhà trường có thêm thông tin để xem xét, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp”, cô Nguyệt cho biết.

Cùng quan điểm, thầy Đinh Phú Cường cho rằng vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh không nằm ở việc thu tiền mà là kết nối nhà trường, giáo viên với phụ huynh. Ban đại diện có thể kết nối những phụ huynh có chuyên môn phù hợp như bác sĩ, chuyên gia tâm lý, cán bộ công an để hỗ trợ hoạt động tư vấn, tuyên truyền và giáo dục học sinh.

Phụ huynh có thể hỗ trợ nhà trường bằng nhiều cách, không nhất thiết phải đóng góp tiền. Người có chuyên môn về y tế, tâm lý hoặc pháp luật có thể tham gia chia sẻ kiến thức, tư vấn cho học sinh. Nếu tận dụng tốt nguồn lực này, nhà trường vừa có thêm sự đồng hành của phụ huynh, vừa giúp hoạt động giáo dục gần gũi với thực tế hơn.

Thực tế tại các trường cho thấy, hoạt động giáo dục không nhất thiết phải dựa vào quỹ phụ huynh. Khi nhà trường chủ động cân đối kinh phí, linh hoạt tổ chức chương trình và phát huy sự đồng hành tự nguyện của phụ huynh, học sinh vẫn có thể tham gia các hoạt động giáo dục, vui chơi, trải nghiệm mà không tạo thêm áp lực tài chính cho phụ huynh.