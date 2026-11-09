Bỏ quy định tiền kiểm nhưng không giảm yêu cầu bảo vệ trẻ em

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: QH

Sau khi lắng nghe các đại biểu góp ý, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến.

Theo Bộ trưởng, đối với các nội dung liên quan đến Luật Trẻ em, nguyên tắc rà soát, sửa đổi lần này là tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương.

Riêng với Luật Trẻ em, quy định trước đây về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở chăm sóc trẻ em trong Luật Đầu tư chưa thống nhất với quy định về điều kiện đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại Luật Trẻ em. Trong khi đó, dịch vụ bảo vệ trẻ em không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, cần sửa đổi các quy định liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua.

Theo nguyên tắc này, dự thảo luật bỏ quy định tiền kiểm đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhưng không giảm yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Các nội dung tại Điều 56, 57 được rà soát, thể hiện tiếp trong Điều 58, 59 nhằm bảo đảm đầy đủ quyền trẻ em và các yêu cầu đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã tham gia ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2025 đã được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 16 quy định cụ thể về phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Do đó, dự thảo luật được xây dựng theo hướng phù hợp với các quy định đã được Quốc hội thông qua.

Đối với các quy định liên quan đến giá thuốc và trang thiết bị y tế, Bộ trưởng nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung thuốc và trang thiết bị là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh.

Để giải quyết vấn đề này cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát, hoàn thiện pháp luật, sửa đổi các quy định đấu thầu, hướng dẫn triển khai thực hiện và khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm tại các cơ sở y tế.

Trong dự thảo luật lần này, cơ quan soạn thảo tập trung tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, trong đó có yêu cầu kiểm soát công khai, minh bạch giá thuốc và trang thiết bị y tế, ngăn ngừa tình trạng tăng giá, đẩy giá hoặc xác định giá không phù hợp trong quá trình đấu thầu.

Về vấn đề y tế cơ sở, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu liên quan đến năng lực của các trạm y tế trong thực hiện đấu thầu, cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng và các điều kiện bảo đảm hoạt động. Quốc hội đã thông qua chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực hệ thống trạm y tế cơ sở; còn các nội dung khác cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện.