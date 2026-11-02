Bỏ quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tạng tại Việt Nam

Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Ngày 2-11, Bộ Y tế cho biết đã tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) sau quá trình thảo luận.

Theo Bộ Y tế, dự thảo mới nhất bỏ quy định về việc người nước ngoài đăng ký chờ ghép tạng tại Việt Nam nhằm ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng quy định này để mua bán tạng.

Bộ Y tế cho biết, về điều kiện ghép bộ phận cơ thể tại Việt Nam đối với người nước ngoài, dự thảo kế thừa quy định của luật hiện hành nhưng theo hướng chặt chẽ hơn. Theo đó, người nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể tại Việt Nam khi có quan hệ cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với người hiến.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Theo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 (luật hiện hành), người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể của người Việt Nam tại Việt Nam nếu có quan hệ cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với người hiến. Luật cũng cho phép ghép tạng trong trường hợp người hiến tự nguyện hiến nhưng không nêu đích danh người nhận.

Tuy nhiên, luật chưa có quy định cụ thể cho phép người nước ngoài không có quan hệ thân thích với người Việt Nam đăng ký vào danh sách chờ ghép tạng từ người hiến chết não hoặc chết tuần hoàn tại Việt Nam.

Theo dự thảo mới nhất, người bệnh cần ghép cấp cứu và trẻ em thuộc nhóm được ưu tiên điều phối ghép tạng. Dự thảo cũng ưu tiên người đã hiến bộ phận cơ thể khi có chỉ định ghép và người chờ ghép tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã phát hiện, vận động, hồi sức duy trì người hiến.

Nếu người bệnh có mức độ ưu tiên tương đương, dự thảo đề xuất ưu tiên cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đã hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn.

Dự thảo cũng bổ sung các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm việc hiến tạng tự nguyện, không bị ép buộc. Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể ở người hiến khi còn sống có ít nhất 5 thành viên, gồm các chuyên gia y tế, pháp luật và tâm lý.

Đối với việc xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo quy định hội đồng gồm các bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Việc xác định chỉ được thực hiện khi tất cả thành viên chuyên môn thống nhất kết luận.