Bỏ quy định bắt buộc họp phụ huynh 3 lần một năm từ ngày 15/11

Theo đó, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT) quy định, các trường học và giáo viên không còn phải tổ chức các cuộc họp hội nghị cha mẹ học sinh (hay thường gọi họp phụ huynh) theo những mốc thời gian ấn định cố định như trước đây.

Trước đây, Thông tư 55 quy định, bắt buộc lớp học phải họp phụ huynh định kỳ 3 lần một năm, vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ I và khi kết thúc năm học. Ngoài ra có thêm các cuộc họp bất thường nếu tối thiểu 50% phụ huynh yêu cầu.

Với quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp chỉ bắt buộc tổ chức một lần vào đầu năm học do giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phụ trách nhóm, lớp thực hiện.

Từ 15/11, không bắt buộc họp phụ huynh 3 lần một năm học.

Cũng theo nội dung Thông tư 81, cuộc họp đầu năm tập trung vào các nội dung trọng tâm như, trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cũng như tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, thống nhất các nội dung cần phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh và bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cho nhóm, lớp.

Đối với các cuộc họp tiếp theo trong năm học, quy định mới nêu rõ chỉ tổ chức khi thật sự cần thiết, nội dung xoay quanh báo cáo hoạt động của hội; miễn, nhiệm, bổ sung thành viên; trao đổi về nhiệm vụ, quyền hạn của hội. Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên thực hiện.

Một điểm mới quan trọng nữa là sự linh hoạt về hình thức tổ chức, Thông tư 81 cho phép hội nghị cha mẹ học sinh được tiến hành trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Thay vì bắt buộc phụ huynh phải đến tận lớp hay trường như trước, sự thay đổi này tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian tham gia.

Bên cạnh đó, kết quả của tất cả các cuộc họp đều phải được lập thành biên bản chính thức và thông báo rộng rãi đến các thành phần tham dự.

Cùng với việc điều chỉnh cơ chế họp, Điều lệ mới cũng thắt chặt nhiều quy định nhằm công khai, minh bạch hoạt động của hội phụ huynh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, tiếp nhận hay quản lý các khoản tiền hỗ trợ, không dùng nguồn kinh phí hỗ trợ để cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho trường lớp, hoặc chi trả thù lao, tiền thưởng cho giáo viên. Nhà trường không được ép buộc phụ huynh sử dụng sổ liên lạc, ứng dụng hay nền tảng số có thu phí, đồng thời không được làm phát sinh các nghĩa vụ tài chính trái quy định.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, những thay đổi này nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp thực chất giữa nhà trường và gia đình, bảo đảm Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, minh bạch và thiết thực.