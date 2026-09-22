Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động của Tổng đài 112, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của bộ đội giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chủ động phối hợp xuất cấp, vận chuyển kịp thời vật tư, nhu yếu phẩm giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn môi trường, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Các quân khu tổ chức rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện ém lót sẵn ở các khu vực trọng điểm thiên tai để chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời giúp chính quyền và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Các Quân đoàn: 12, 34; Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng; Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ triển khai lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng tổ chức bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm khi có lệnh. Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Cục Phương tiện không người lái (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì, phối hợp với các quân khu huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời người dân đến nơi an toàn…