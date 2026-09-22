Bộ Quốc phòng xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì và phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt đội danh dự.

Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên BVDC 2.8, ĐCB5 và đại diện thân nhân, gia đình quân nhân hai đơn vị.

Về phía quốc tế có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam; bà Gillian Elizabeth Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam; ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đại diện Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tùy viên quốc phòng một số nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo, động viên các đơn vị trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Lễ xuất quân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định Việt Nam là thành viên tin cậy và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực đóng góp thiết thực vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quyết định của Chủ tịch nước, trao Quốc kỳ cho hai đơn vị và tặng quà động viên lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ và bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho hai đơn vị, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu: việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ là một biểu hiện hết sức cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng QĐND và CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được LHQ và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, nhân viên và gia đình; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.8 và ĐCB 5 phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kế thừa, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm của các thế đội đi trước, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

BVDC 2.8 phải giữ vững y đức, nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu của LHQ. ĐCB 5 phải phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội công binh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phái bộ giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết BVDC 2.8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục GGHB Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng BVDC2.7 tại Phái bộ UNMISS. Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên BVDC 2.8 hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động GGHB.

ĐCB5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục GGHB Việt Nam, sẽ tiếp nối nhiệm vụ của ĐCB4. ĐCB5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng. Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn.

Với quá trình chuẩn bị và huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của LHQ và yêu cầu của từng phái bộ.