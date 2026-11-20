Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y, Ủy viên Thường trực Hội đồng, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Hội đồng, Tổ thư ký Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 15, năm 2027; đồng thời báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu.

Theo báo cáo, toàn quân có 19 hội đồng xét tặng danh hiệu cấp trực thuộc Bộ đề nghị Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho 7 đồng chí và thầy thuốc ưu tú cho 79 đồng chí. Các đơn vị triển khai xét tặng nghiêm túc, đúng quy trình, bám sát hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; bảo đảm thành phần hội đồng theo quy định, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo đúng thời gian.

Các thành viên hội đồng.

Các ứng viên được đề nghị xét tặng đều có bề dày công tác, nhiều đồng chí là chuyên gia đầu ngành, có uy tín, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, xây dựng, phát triển ngành quân y. Các ứng viên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về thời gian công tác, trực tiếp làm chuyên môn y, dược, thành tích nghiên cứu khoa học; có số phiếu tín nhiệm cao tại hội nghị thầy thuốc và các hội đồng cấp dưới…

Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 15, năm 2027.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Ban thư ký Hội đồng đã tiến hành nghiên cứu, thẩm định từng trường hợp, bảo đảm thực hiện nghiêm Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27-2-2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.

Các thành viên hội đồng phát biểu.

Sau khi nghe báo cáo thẩm định, các thành viên Hội đồng thảo luận, cho ý kiến đối với từng hồ sơ và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Ban thư ký Hội đồng sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu với Hội đồng, Quân ủy Trung ương và thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trước khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.