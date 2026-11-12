Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và đồng chí Vũ Đại Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác Bộ Quốc phòng và Tổ công tác UBND TP Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai Ban Thường vụ, bao gồm các nhiệm vụ đã hoàn thành và những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung triển khai trong thời gian tới, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hoán đổi, bàn giao đất giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, kiến nghị một số giải pháp tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Hai đồng chí chủ trì yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các sở, ban, ngành, địa phương của TP Hà Nội tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát từng nhiệm vụ; xác định rõ nội dung, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất quốc phòng và tiến độ triển khai các dự án.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần duy trì chặt chẽ việc trao đổi thông tin, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để công việc, vướng mắc tồn đọng, kéo dài. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TP Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội.