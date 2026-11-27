Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên tập trung đánh giá tiến độ tháo gỡ các vướng mắc về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; thu hồi, bàn giao đất phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, cùng một số nhiệm vụ về công tác bảo đảm an sinh xã hội...

Bộ Quốc phòng đề nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Quy hoạch tổng thể xây dựng, tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn); hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Quân y 175; nghiên cứu, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang; bàn giao các khu đất cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội; hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng, bàn giao các khu gia đình quân nhân về địa phương quản lý...

Đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các địa phương tại TP Hồ Chí Minh phát biểu trao đổi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết tốt những vấn đề đặt ra theo cơ chế nhanh, hiệu quả, ưu tiên những nhóm vấn đề cấp thiết. Thành phố sẽ ban hành kế hoạch thực hiện, giao rõ đầu việc đến từng cơ quan, địa phương và có tiến độ hoàn thành cụ thể.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần làm việc của hai bên trong thời gian qua; đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Hai bên cử bộ phận thường xuyên trao đổi hằng tháng, hằng quý, cùng thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tổng hợp báo cáo kịp thời. Những vấn đề tháo gỡ được ngay sẽ tập trung giải quyết với tinh thần ưu tiên thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Thành phố.