Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất, phát sóng 20 tập phim về Bộ đội Cụ Hồ

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất phim truyền hình về Bộ đội Cụ Hồ năm 2026 với tựa đề “Mặt trời không lặn”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Chính trị được giao chủ trì, phối hợp sản xuất, phát sóng 20 tập phim về Bộ đội Cụ Hồ trên kênh VTV1 trong tháng 12-2026.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh chủng Đặc công và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 3 đợt khảo sát, xây dựng ý tưởng, đề cương kịch bản trong các tháng 6, 7 và 8-2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất.

Các địa điểm dự kiến sản xuất, quay phim gồm Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa và một số địa bàn thuộc Quân khu 3, Quân khu 5.

Đề cương, kịch bản chi tiết đã được gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan 3 lần. Nội dung kịch bản được đánh giá có cốt truyện hấp dẫn, giá trị tuyên truyền, giáo dục, khắc họa bản lĩnh, sức mạnh, sứ mệnh, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, nổi bật qua hình ảnh lực lượng Đặc công và Cảnh sát biển Việt Nam.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề quyết định đến chất lượng, tiến độ của bộ phim.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản theo hướng chân thực, sinh động, đúng định hướng; lựa chọn quy mô, bối cảnh, lực lượng tham gia phù hợp với nội dung từng tập phim; tăng cường phối hợp, thống nhất trong từng khâu, từng giai đoạn; tuân thủ nghiêm quy định, quy trình, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, giá trị tuyên truyền và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mạnh, Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đại diện ê-kíp sản xuất phim phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương Cục Tuyên huấn đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ê-kíp và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản theo hướng sâu sắc về chính trị, đặc sắc về nghệ thuật phim truyền hình; làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của bộ phim, tuyên truyền sâu rộng lịch sử, truyền thống, những cống hiến, đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, gìn giữ, phát huy, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua bộ phim truyền hình “Mặt trời không lặn”, cần khắc họa rõ hình ảnh người quân nhân dù ở tuyến đầu, giữa biển khơi hay thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng, luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới: Trung thành, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy với nhân dân. Dù ở lực lượng nào, trên mặt trận nào, cán bộ, chiến sĩ vẫn chung một lời thề, một sứ mệnh: Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Qua đó, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến khán giả cả nước, giúp nhân dân hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Đặc công; tôn vinh những giá trị, đóng góp của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Về tổ chức sản xuất, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ kế hoạch; xác định cụ thể nội dung, thời gian, các mốc công việc, phân công rõ trách nhiệm; chủ động phối hợp, tổ chức triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Đối với nội dung, hình ảnh trong phim, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đạo diễn, ê-kíp sản xuất, các chuyên gia cố vấn bảo đảm thể hiện đúng tác phong, điều lệnh, điều lệ Quân đội; khắc họa chân thực phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và mối quan hệ đoàn kết quân dân, qua đó nâng cao tính chân thực, sức thuyết phục và giá trị tuyên truyền của bộ phim.