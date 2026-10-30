Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản hồi về vụ thử tên lửa tàu ngầm

Một tàu ngầm hạt nhân của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Theo đó, vào ngày 17/10, Tân Hoa Xã đăng tải bài viết trong đó lần đầu tiên tiết lộ rằng dòng tàu ngầm hạt nhân "Trường Chinh" đã phát triển đến thế hệ thứ ba và thực hiện thành công vụ thử tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai xác nhận tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới nhất đã tham gia cuộc thử nghiệm như vậy, làm dấy lên đồn đoán ở nước ngoài về loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096.

Một số nhà phân tích cho rằng, việc công bố thông tin này đúng vào thời điểm diễn ra cuộc tập trận "Keen Sword 27" giữa Mỹ và Nhật Bản là động thái có mục đích rõ ràng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang cho biết ông không nắm được thông tin cụ thể về vấn đề được đề cập. Theo ông, quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc luôn dựa vào năng lực tự chủ và đổi mới sáng tạo độc lập. Đây là minh chứng cho nỗ lực trong việc tự xây dựng năng lực. Những thành tựu này tạo chỗ dựa vững chắc để Trung Quốc đối phó với môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và bảo đảm an ninh chiến lược quốc gia.