Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ, đúng quy định công tác tổ chức thi hành pháp luật

Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì làm việc với đoàn kiểm tra.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn xác định công tác tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự hội nghị.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý pháp luật về chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự các cấp, thực hiện tiếp nhận, thẩm định, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra và kết luận sơ bộ của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nêu rõ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu giao Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng bảo đảm hiệu quả.