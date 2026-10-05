Bộ Quốc phòng trả lời về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận khóa học kéo dài thêm

Thắc mắc của công dân và trả lời của Bộ Quốc phòng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Theo đó, câu hỏi của công dân qua Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” như sau:

“Năm nhất đại học, tôi đã nộp giấy xác nhận đang học cho cơ quan quân sự địa phương, trên giấy ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình học là năm 2026. Ở các năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục cấp giấy xác nhận với thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2027 và tôi đều đặn nộp hằng năm mà cơ quan quân sự không phản hồi gì; hiện tại tôi vẫn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. Gần đây, cơ quan quân sự địa phương thông báo chỉ công nhận giấy xác nhận đầu tiên (đến năm 2026), cho rằng các giấy sau do nhà trường tự nâng thời hạn nên không chấp nhận và vẫn yêu cầu đi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Tôi xin hỏi: Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được xác định theo giấy xác nhận đầu tiên hay căn cứ vào thời gian đào tạo chính thức và tình trạng học tập thực tế hiện tại do nhà trường xác nhận? Việc cơ quan quân sự chỉ căn cứ vào giấy xác nhận đầu tiên và không chấp nhận các giấy xác nhận năm sau có phù hợp với quy định hiện hành hay không? Trường hợp có sự khác nhau về thời gian giữa các giấy xác nhận, tôi cần xin loại giấy tờ hoặc xác nhận nào từ nhà trường để làm căn cứ chính xác, và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết trường hợp này?”.

Ngày 1-10-2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, gồm: Theo học các loại hình đào tạo ngoài quy định; đang học nhưng bị buộc thôi học; tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; hết thời hạn học tập tại trường của một khóa học; chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường. Thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn; nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn.

Trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài, để được xem xét tạm hoãn, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.