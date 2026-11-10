Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện các luật về quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 10-11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến 48 điểm cầu trong cả nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; các sở, ngành, địa phương tham dự.

Đồng chí Lê Huyền cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo, những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên. Tiềm lực và thế trận quốc phòng tiếp tục được củng cố, phát triển. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc. Quân đội nhân dân được đầu tư xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Công nghiệp quốc phòng được xây dựng và phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Cùng với đó, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội. Công tác quốc phòng ở các ban, bộ, ngành, địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng; tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện các quan điểm, đường lối, chủ trương về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng; chú trọng giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng tổng hợp cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, trang bị vũ khí hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.