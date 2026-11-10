Bộ Quốc phòng Tổng kết các Luật về quân sự, quốc phòng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Cùng với đó, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng được triển khai hiệu quả, nhất là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới và vùng biển, đảo. Quân đội được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển đột phá, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có tổ chức chặt chẽ; công tác huấn luyện, diễn tập, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện đúng quy định. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai ngày càng nền nếp, rộng khắp, nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh được gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.