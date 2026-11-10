Bộ Quốc phòng tổng kết 3 luật về quốc phòng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn quân. Dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại biểu một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực thi hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận những chủ trương mới của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhất là thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Luật DQTV năm 2019, lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, chiếm 1,46% so với dân số; được tổ chức chặt chẽ và thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng; tổ chức được 10.035/10.035 chi bộ quân sự cấp xã. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, cấp xã được tổ chức 3.316 chi bộ quân sự và 3 đảng bộ quân sự; đảng viên 374.562 đồng chí, đạt tỷ lệ 25,1%. Các chi bộ quân sự không ngừng được nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Đối với Luật Giáo dục QP&AN, từ khi có hiệu lực thi hành, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu Chính phủ ban hành 3 nghị định; 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 22 thông tư, thông tư liên tịch, quyết định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN ở các cấp.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trên cơ sở thực hiện các luật về quốc phòng, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo duy trì phối hợp giữa bộ đội biên phòng, quân sự, công an và chính quyền các xã biên giới trong tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, xử lý vụ việc và tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Các lực lượng đã tổ chức 7.556 lượt tuần tra, huy động 62.862 lượt cán bộ, chiến sĩ và 18.667 lượt dân quân tự vệ, công an xã, tu sửa, phát quang trên 179 km đường thông tầm nhìn biên giới. Tỉnh đã triển khai Đề án xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới giai đoạn 2023 - 2025; đến nay đã thực hiện 332 trong tổng số 459 tuyến, chiều dài khoảng 77 km.

Tỉnh cũng quan tâm đầu tư xây dựng các chốt dân quân thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp ngày công, tiền ăn và các chính sách khác theo từng đối tượng, nhiệm vụ, trong đó, mức phụ cấp thôn đội trưởng là 1.265.000 đồng/người/tháng, mức trợ cấp ngày công lao động là 327.600 đồng/người/ngày.

Những chính sách này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc duy trì lực lượng, nhất là người làm nhiệm vụ thường xuyên tại khu vực biên giới, địa bàn xa trung tâm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng trong quá trình nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan làm rõ mô hình tổ chức, trách nhiệm phối hợp và cơ chế chỉ huy, điều hành nhiệm vụ quốc phòng ở cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh miền núi, biên giới trong đầu tư công trình phòng thủ và chốt chiến đấu dân quân thường trực. Đồng thời quan tâm cơ chế hỗ trợ đầu tư những tuyến đường kiểm tra cột mốc còn lại trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN bảo đảm phù hợp với từng đối tượng.

Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV và giáo dục QP-AN, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.