Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy và Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng (từ trái sang phải) đồng chủ trì họp báo. Ảnh: Dân Chủ

Đồng chủ trì họp báo có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Dự họp báo có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; Phan Thị Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện các cơ quan quản lý báo chí, Bộ Ngoại giao, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Tại họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về mục đích, ý nghĩa, quy mô, thành phần tham dự, các hoạt động trọng tâm và công tác chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 từ ngày 10 đến 13/12/2026, tại Sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội, với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ 3, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, tiếp nối thành công của 2 kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026), là hoạt động đối ngoại quốc phòng có quy mô lớn, mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và kinh tế quan trọng. Thông qua triển lãm, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng, củng cố lòng tin chiến lược với các quốc gia và đối tác trên thế giới.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế giới thiệu thành tựu nghiên cứu, phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, triển lãm góp phần quảng bá năng lực, tiềm lực khoa học, công nghệ và những thành tựu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu đại diện cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng tham dự họp báo. Ảnh: Dân Chủ

Theo thông tin tại họp báo, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có tổng diện tích khoảng 123.800m2, tăng khoảng 23.800m2 so với kỳ triển lãm năm 2024. Không gian triển lãm được bố trí thành 7 khu vực chính, trong đó khu trưng bày trong nhà rộng khoảng 23.500m2, khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700m2.

Đến thời điểm họp báo, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày, trong đó có 16 gian hàng quốc gia. Cùng với đó, 32 đoàn đại biểu thuộc 24 quốc gia đã đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm tập trung vào những lĩnh vực công nghệ quốc phòng hiện đại, phương tiện chiến đấu, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật…

Đáng chú ý, tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an dự kiến giới thiệu nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đang được biên chế, sử dụng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trong đó có những loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Các gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng sẽ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật, triển lãm còn dành khoảng 8.200m2 để tổ chức “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền”, kết hợp trưng bày các sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, sản phẩm mang thương hiệu quốc gia và những sản phẩm đặc trưng của các làng nghề, vùng miền.

Trong không gian này, khu văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa” sẽ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến các đoàn khách quốc tế.

Một điểm nhấn khác là khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự có diện tích khoảng 11.000m2, với nhiều hoạt động như trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng, tạo điều kiện để khách tham quan hiểu hơn về hoạt động quân sự, quốc phòng.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc triển lãm diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 10/12/2026, với các hoạt động nghệ thuật chào mừng, nghi thức khai mạc, trình diễn võ thuật của lực lượng Đặc công và bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Trung ương và các địa phương.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”; các hội thảo chuyên đề về hợp tác công nghiệp quốc phòng, cùng nhiều hoạt động trao đổi, làm việc song phương, gặp gỡ đối tác, xúc tiến hợp tác và giao lưu văn hóa, thể thao.

Ban Tổ chức dự kiến dành 2 ngày 12 và 13/12/2026 để đón nhân dân tham quan triển lãm. Đây là dịp để công chúng tiếp cận những thành tựu mới trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tìm hiểu về sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với quy mô được mở rộng, nội dung trưng bày đa dạng và sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.