Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chỉ huy Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án xây dựng Khu an táng cán bộ cao cấp Quân đội cư trú trên địa bàn TP Hà Nội từ trần trong Công viên nghĩa trang Yên Kỳ (TP Hà Nội). Trong đó, tập trung giới thiệu khái quát về Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ cũng như Dự án Khu an táng cán bộ cao cấp Quân đội và kết quả công tác giải phóng mặt bằng, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại diện Cục Chính sách - Xã hội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Ngoài ra, chỉ huy Cục Chính sách - Xã hội cũng báo cáo, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện và nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan để dự án bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung vào nội dung đề xuất tổ chức biên chế Ban quản lý Khu an táng; các nội dung liên quan đến quy hoạch, thiết kế, dự toán kinh phí Khu an táng; nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng an táng tại Khu an táng…

Các đại biểu theo dõi quy hoạch tổng thể của Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ và Dự án Khu an táng cán bộ cao cấp Quân đội nằm trong khuôn viên nghĩa trang.

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực và theo dõi đại diện Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) giới thiệu quy hoạch tổng thể Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ, Dự án Khu an táng cán bộ cao cấp Quân đội cũng như ý kiến bổ sung, làm rõ của các thành viên Ban chỉ đạo, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện dự án cũng như công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ hội nghị của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Từ những kết quả đạt được, dựa trên tình hình thực tế, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sẵn sàng tiếp nhận đầy đủ diện tích đất mà chủ đầu tư bàn giao. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp nghiên cứu, đề xuất quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng an táng tại Khu an táng cũng như quy chế quản lý, sử dụng Khu an táng và các nội dung liên quan.

Các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp nghiên cứu, đề xuất biểu tổ chức biên chế và chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban quản lý Khu an táng cán bộ cao cấp Quân đội bảo đảm phù hợp, mang tính lâu dài. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng Khu an táng để báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, cho ý kiến, sau đó trình cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm tốt tiến độ theo kế hoạch đề ra.