Bộ Quốc phòng thu hồi Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 4 bác sĩ

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Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quyết định số 6256/QĐ-BQP về việc thu hồi 4 Giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân công tác tại Bệnh viện Quân y 105 và Quân chủng Phòng không-Không quân.

Theo quyết định, 3 bác sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 105/Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bị thu hồi giấy phép hành nghề gồm: Nguyễn Thị Thương, số giấy phép QY230305; Phạm Thị Lương, số giấy phép QY230262; Đoàn Thu Huyền, số giấy phép QY230150. Cả 3 giấy phép đều do Bộ Quốc phòng cấp ngày 28/7/2025, với phạm vi hành nghề y khoa.

Người thứ tư bị thu hồi giấy phép hành nghề là bác sĩ Nguyễn Văn Biên, công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân, có số giấy phép QY180100, do Bộ Quốc phòng cấp ngày 19/9/2023. Phạm vi hành nghề là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm tổng quát.

Theo Bộ Quốc phòng, lý do thu hồi Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cả 4 cá nhân là người hành nghề tự đề nghị thu hồi.

Cũng theo quyết định, các cá nhân có tên nêu trên không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 2/11/2026 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hành nghề khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục trưởng Quân y và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.