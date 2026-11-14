Bộ Quốc phòng thông tin về việc quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Theo đó, lúc 8 giờ 25 phút ngày 12-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh), kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 6 chiến sĩ hy sinh.

Ngày 13-11, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2226/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ:

1. Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

3. Trung sĩ Mai Thanh Phương, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

4. Trung sĩ Nguyễn An Ninh, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

5. Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

6. Trung sĩ Hoàng Long Nhật, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Hiện các cơ quan chức năng xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sĩ.