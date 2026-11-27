Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2026 với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định tư tưởng xuyên suốt: “Sự phát triển của đất nước phải bắt đầu từ con người; sức khỏe của mỗi người, hạnh phúc của mỗi gia đình là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác dân số, gia đình và trẻ em càng có ý nghĩa sâu sắc bởi sức mạnh của Quân đội trước hết bắt nguồn từ con người; từ bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, sức khỏe, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Một gia đình hạnh phúc, một hậu phương vững chắc chính là điểm tựa tinh thần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về công tác dân số, gia đình và trẻ em; Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị và chăm lo xây dựng nguồn nhân lực Quân đội; Phải đưa các mục tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm rõ ràng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiểm tra, đánh giá bằng kết quả cụ thể; Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân số. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình quân nhân, coi đây là nhiệm vụ thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm và tình cảm của Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ.

Nhấn mạnh mỗi sự quan tâm đúng lúc, mỗi chính sách được thực hiện hiệu quả không chỉ mang lại hạnh phúc cho một gia đình, mà còn góp phần củng cố niềm tin, ý chí và sức mạnh của cả đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục chăm lo xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, đuối nước và những nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, nhất là trên môi trường mạng; Quan tâm chăm lo con thương binh, liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và những gia đình gặp khó khăn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi lễ.

Các cơ quan, đơn vị phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trong toàn quân; Tăng cường phối hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong truyền thông, quản lý và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm phù hợp với yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin; Kịp thời nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay; khắc phục tình trạng triển khai hình thức, thiếu chiều sâu. Các hoạt động hưởng ứng phải hướng về cơ sở, lấy nhu cầu chính đáng và chất lượng cuộc sống của quân nhân, gia đình quân nhân làm trọng tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành chính sách dân số, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc sống và công tác; góp phần xây dựng những gia đình quân nhân hạnh phúc, hậu phương Quân đội vững chắc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác dân số, gia đình và trẻ em trong toàn quân được triển khai ngày càng đồng bộ, thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp có chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ quân nhân vô sinh, hiếm muộn, xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, củng cố hậu phương Quân đội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.