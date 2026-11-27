Dự lễ phát động có các đồng chí: Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Ủy ban DS, GĐ&TE Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban DS, GĐ&TE Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Chủ tịch Ủy ban DS, GĐ&TE Quân khu 7… cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu dự lễ phát động.

Trung tướng Lê Minh Quang và các đại biểu dự lễ phát động.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số; từng bước chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2026 với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định tư tưởng xuyên suốt: Sự phát triển của đất nước phải bắt đầu từ con người. Sức khỏe của mỗi người, hạnh phúc của mỗi gia đình là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác DS, GĐ&TE trong toàn quân được triển khai ngày càng đồng bộ, thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp có chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ quân nhân vô sinh, hiếm muộn, xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện chu đáo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, củng cố hậu phương Quân đội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác DS, GĐ&TE trong toàn quân đã đạt được thời gian qua.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về công tác DS, GĐ và TE. Phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị và chăm lo xây dựng nguồn nhân lực Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút hưởng ứng tại lễ phát động.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân số. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình quân nhân, coi đây là nhiệm vụ thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm và tình cảm của Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống quân y trong tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn. Quan tâm, hỗ trợ những quân nhân làm nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, thường xuyên xa gia đình.

Tiếp tục chăm lo xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, đuối nước và những nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, nhất là trên môi trường mạng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm phát biểu tại chương trình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý các cơ quan, đơn vị phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của Ủy ban DS, GĐ&TE, các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trong toàn quân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chính sách dân số, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.