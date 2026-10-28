Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí chiến tranh với Iran vượt mốc 47 tỷ USD

Con số này cao hơn 25% so với ước tính 37,5 tỷ USD do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố hồi tháng 7, đồng thời tăng thêm hơn 3 tỷ USD so với mức đánh giá 43,6 tỷ USD tính đến ngày 3/9.

Theo đó, khoản chi phí lớn nhất trị giá 29 tỷ USD được dành để mua sắm và thay thế các loại đạn dược đã sử dụng trong chiến sự. Ngoài ra, gần 12 tỷ USD được bổ sung cho các chi phí vận hành trực tiếp hoạt động quân sự, cùng 6,1 tỷ USD dùng để bù đắp tổn thất thiết bị và phương tiện tác chiến bị phá hủy, trong đó có nhiều máy bay không người lái.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: CC/Touch Of Light

Hoạt động hỗ trợ của Không quân Mỹ cho lực lượng triển khai, vận tải hàng không, quản lý căn cứ, thông tin liên lạc và vận chuyển trong khu vực tác chiến tiêu tốn khoảng 7,6 tỷ USD. Đáng chú ý, các số liệu thống kê này vẫn chưa bao gồm khoản kinh phí dự kiến để khắc phục và sửa chữa những hư hỏng diện rộng tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran.

Việc tiêu thụ số lượng lớn các loại khí tài đắt tiền như tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot, THAAD, SM-3 và SM-6 đã làm suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ chiến lược của Mỹ. Báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố hồi giữa tháng 9 ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng từ một nửa đến hai phần ba lượng tên lửa đánh chặn phòng thủ kể từ tháng 6 năm ngoái, và có thể phải mất ít nhất 5 năm mới có thể phục hồi lại kho đạn dược này.

Dù vậy, phía Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn lên tiếng khẳng định kho dự trữ đạn dược hiện tại vẫn đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu.

Mức chi phí chiến tranh tăng vọt đang tạo ra áp lực chính trị gay gắt đối với chính quyền Mỹ và Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11.

Đánh giá về gánh nặng ngân sách này, Hạ nghị sĩ Dân chủ Brendan Boyle nhấn mạnh: "Ông Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã dành nhiều năm nói với người dân Mỹ rằng chúng ta không thể chi trả để giúp đỡ các gia đình trong nước, nhưng dường như họ lại có thể tìm ra hàng chục tỷ USD và có thể còn nhiều hơn thế cho một cuộc chiến liều lĩnh khiến người dân Mỹ phải trả giá".